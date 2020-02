Horoskops 28. februāris – 5. marts

Auns ◆ Sarežģījusies situācija darbavietā mudinās uz zīmīgu pavērsienu. Harmoniskākas kļūs partnerattiecības. Darījumu attiecībās atļaujies paveikt to, kas pirms kāda laika tika nolikts malā.

Vērsis ◆ Nedēļas sākumā tiks izmainīta ierastā dienas kārtība. Jauni pavērsieni privātajā dzīvē liks uzņemties papildu pienākumus. Darbavietā izvairies no domstarpībām ar kolēģiem!

Dvīņi ◆ Brīvdienās iepriecinās kāds vērtīgs ieguvums. Draudzīgākas kļūs attiecības ar līdzcilvēkiem. Darbavietā ziņkārība var radīt neveiklus pārpratumus.

Vēzis ◆ Papildu nauda ļaus iegādāties sen kāroto. Patīkami notikumi profesionālajā jomā. Romantiskajās attiecībās atļaujies palutināt savu mīļoto arī materiāli!

Lauva ◆ Sakāpinātas emocijas var radīt sarežģījumus partnerattiecībās. Aktuālā situācija mājās ļaus apzināties prioritātes. Ļaujoties izaicinājumam darbavietā, izcelsi savas prasmes.

Jaunava ◆ Samilzušais aizkaitinājums var būt cēlonis nepārdomātiem pirkumiem. Darījumu attiecībās apbruņojies ar pacietību! Rūpīgi pārbaudi saņemto informāciju!

Svari ◆ Ar fiziskām aktivitātēm uzlabosi omu. Kompromiss ar darījumu partneri pavirzīs tuvāk mērķim. Romantiskajās attiecībās jutīsies īpaši nozīmīgs.

Skorpions ◆ Papildu pienākumi darbavietā pavērs arī papildu ienākumu avotu. Partnerattiecībās neveikli pārpratumi komunikācijā var radīt kreņķus. Palutini sevi ar kādu vērtīgu pirkumu!

Strēlnieks ◆ Izglītojoši pasākumi brīvdienās būs prioritāte. Vairāk laika vēlēsies pavadīt ārpus mājas. Tiksi pie vēl nebijušu aktivitāšu ieviešanas ikdienā. Paļaujies uz intuīciju!

Mežāzis ◆ Prieku gūsi no kopā būšanas ar tuviniekiem. Labas ziņas no potenciālajiem sadarbības partneriem. Saskatīsi papildu iespējas, kā uzlabot pašsajūtu.

Ūdensvīrs ◆ Vērtīgs piedāvājums no priekšniecības. Apgūsi jaunas prasmes, kas noderēs profesionālajā darbībā. Romantiskajās attiecībās atskaties uz nepaveiktajiem solījumiem!

Zivis ◆ Brīvdienās paveiksi daudz vairāk, nekā tika plānots. Profesionālajā jomā lielāki apgriezieni ļaus straujāk virzīties pa karjeras kāpnēm. Ieklausies sajūtās!