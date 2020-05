Horoskops: 29.maijs-4.jūnijs

Auns ◆ Patīkami pavērsieni darbavietā. Labs piedāvājums no priekšniecības pavērs papildu iespējas. Harmoniskākas kļūs attiecības ar ģimenes locekļiem.

Vērsis ◆ Nedēļas nogalē patīkami mirkļi kopā ar tuvākajiem. Patīkamas vēstis no sadarbības partnera. Darījumu attiecībās apdomā, pirms ieguldi lielāku summu!

Dvīņi ◆ Brīvdienās gaida pacilājošas emocijas. Prieku sagādās cilvēki, no kuriem to vismazāk būsi gaidījis. Ieklausies līdzcilvēku viedoklī! Darbavietā iestāsies harmonija.

Vēzis ◆ Pievēršanās jaunām mācībām būs jauns atzars profesionālajā darbībā. Vairāk rūpju būs jāvelta ģimenei un gaidāmajam pasākumam. Darbavietā tavas idejas tiks atalgotas.

Lauva ◆ Brīnumjauka nedēļas nogale pašu tuvāko draugu lokā. Partnerattiecībās tiks izgaismoti jautājumi, kas saistīti ar uzticēšanos. Profesionālajā jomā vēlams neieslīgt rutīnā.

Jaunava ◆ Patīkamu pārsteigumu sagādās sens draugs. Klāt nākušais darbu apjoms pārbaudīs tavu izturību. Darījumu attiecībās pievērs uzmanību sīkumiem!

Svari ◆ Brīvdienās nāksies izvērtēt prioritātes, lai spertu soli tuvāk sapņu piepildījumam. Profesionālajā jomā gūsi papildu peļņu. Mīļotā cilvēka rūpes šonedēļ tiks augstu novērtētas.

Skorpions ◆ Plānotais saviesīgais pasākums sniegs pacilājošas izjūtas. Darījumu attiecībās esi vērīgs uz niansēm, pirms paraksti vienošanos! Romantiskajās attiecībās novērtē to, kas tev tiek dots!

Strēlnieks ◆ Nedēļas nogalē finansiālais ieguldījums radīs ievērojamu peļņu. Iesaistīšanās aizraujošā projektā ļaus likt lietā talantus. Partnerattiecībās uzjundīs jauns sajūtu vilnis.

Mežāzis ◆ Brīvdienas aizritēs, plānojot nozīmīgu pasākumu. Kompromisa rašana var nebūt viegla. Labas ziņas no ārvalstu radiem. Atceries, ka brīnumi notiek!

Ūdensvīrs ◆ Profesionālajā jomā spēsi pārliecināt citādi domājošos. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Partnerattiecībās ļaujies sajūtu valdzinājumam un nevilcinies ne mirkli!

Zivis ◆ Darbavietā tiksi pie atbildīgiem pienākumiem. Tavas prasmes tiks atzinīgi novērtētas arī ārvalstīs. Ļaujies jaunām darījumu attiecībām! Attiecībās ar mīļoto saglabā sirdī katru laimes mirkli!