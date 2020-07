Horoskops 3. – 9. jūlijs

Auns ◆ Jaunas iespējas profesionālajā darbībā. Rūpīgi izvērtē katru potenciālo darījumu partneri! Vairāk kopā būšanas mirkļu velti tuviniekiem un draugiem!

Vērsis ◆ Brīvdienās pavisam negaidīta papildu nauda ļaus materializēt sen lolotu sapni. Zīmīga satikšanās ļaus paraudzīties uz aktuālo situāciju no cita skatpunkta. Notici intuīcijai!

Dvīņi ◆ Aktuāli kļūs materiālie izdevumi bērnu interesēs. Attiecībās ar līdzcilvēkiem izvairies no sarkastiskām frāzēm! Palielināsies darba pienākumu apjoms.

Vēzis ◆ Nedēļas nogalē saviesīgs pasākums sniegs nepieciešamās sajūtas. Vairāk uzmanības velti ģimenes interesēm! Pirms izvēlies kādu pirkumu, apdomā labi!

Lauva ◆ Spožas idejas, kā profesionālo darbību pacelt līmeni augstāk. Papildu ienākumi radīs liekus tēriņus. Attiecībās ar mīļoto cilvēku izvairies no asākās vārdu sadursmes!

Jaunava ◆ Brīvdienas kopā ar tuviniekiem ļaus apjaust jaunas vērtības dzīvē. Tavas rūpes tiks atalgotas ar uzviju. Darbavietā veiksmīgi tiksi galā ar papildu pienākumiem.

Svari ◆ Spēcīgas sajūtas no mīļota cilvēka puses ļaus kalnus gāzt profesionālajā darbībā. Kāds sekmīgs radošais projekts radīs gandarījumu un atzinību.

Skorpions ◆ Nedēļas nogalē atļauties darīt kaut ko vairāk nekā parasti būs pareizā izvēle. Domas par kādu biznesa uzsākšanu vairos pārliecību par spējām. Ieklausies kādā viedā padomā!

Strēlnieks ◆ Panākumi profesionālajā darbībā ļaus izpausties ar vēl lielāku vērienu. Tiks gūta papildu nauda saistībā ar kādu iepriekš uzsāktu darījumu.

Mežāzis ◆ Brīvdienās prieku radīs saviesīgs pasākums tuvāko lokā. Darbavietā tiksi atzinīgi novērtēts un saņemsi īpašu privilēģiju. Labs laiks kādā nedaudz tālākā braucienā.

Ūdensvīrs ◆ Labas vēstis par gaidāmo projektu un sadarbību ar ārvalstīm. Iesaistīšanās projektā ļaus atklāt gandrīz vai neatklājamo. Tiks sasniegts iecerētais mērķis.

Zivis ◆ Brīvdienās enerģijas lādiņu gūsi kādā izzinošā braucienā jautrā kompānijā. Attiecībās ar mīļoto cilvēku saikne kļūs ļoti cieša. Brīnumi notiek, ja vien tiem tic!