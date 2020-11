Horoskops 30.oktobris – 5.novembris

Auns ◆ Brīvdienās paziņas uzjundīs virkni patīkamu emociju. Veiksmīga iesaistīšanās aizraujošā projektā pavērs plašākas finansiālās iespējas. Labs draugs sagādās patīkamu pārsteigumu.

Vērsis ◆ Sirdsmiers romantiskajās attiecībās ļaus pilnveidot tās ar vēl lielāku jaudu. Nedēļas vidū pozitīvi pavērsieni profesionālajā jomā. Novērtē sevi!

Dvīņi ◆ Brīvdienās pilnveidosi dzīves telpu. Jo lielāka būs neizlēmība, jo process ievilksies. Attiecībās ar ģimeni izvairies no sadzīviskiem strīdiem!

Vēzis ◆ Domāsi par jaunu hobiju. Harmoniskākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku, tās ievirzot nopietnākā un pamatīgākā gultnē. Veiksme sagaidāma darbavietā.

Lauva ◆ Panākumi darbavietā ļaus uzspodrināt spalvas. Pieaugošās rūpes par bērniem mudinās izvērtēt prioritātes un to, kādām aktivitātēm veltīt brīvo laiku.

Jaunava ◆ Nedēļas nogalē jaunie hobiji atklās tevī vēl nebijušus talantus. Sadzīviski pārpratumi liks pasmieties pašam par sevi. Darba pienākumos viss izdosies perfekti.

Svari ◆ Sarežģījušās attiecības ar mīļoto cilvēku pāries jaunā līmenī. Tiks pieņemts nozīmīgs lēmums par turpmāko profesionālo darbību. Paļaujies uz sajūtām!

Skorpions ◆ Brīvdienās būs piedzīvojums paša radītā ballītē. Uzmanības apliecinājumi ļaus sajusties vēl neatkārtojamākam. Tiks saņemta kāda īpaša dāvana.

Strēlnieks ◆ Jaunas zināšanas kādā pasākumā. Darbavietā izdevīgs piedāvājums pavērs plašākas izaugsmes iespējas. Veiksmīgi tiks atrisināts jautājums par nekustamo īpašumu.

Mežāzis ◆ Nedēļas nogalē tiks piepildīts mazs sapnis. Attiecībās ar ģimeni izvairies no nepelnītiem pārmetumiem. Labas ziņas par gaidāmo apciemojumu no ārvalstu radiniekiem.

Ūdensvīrs ◆ Panākumi profesionālajā jomā ļaus saskatīt vēl augstākas virsotnes. Nedēļas vidū darījumu partneris var nākt klajā ar ienesīgu biznesa piedāvājumu. Pievērs uzmanību niansēm!

Zivis ◆ Nedēļas nogalē harmoniski atpūtas brīži radīs iedvesmu pievērsties radošam projektam. Saņemtais piedāvājums dos iespēju parādīt profesionalitāti augstākajā pakāpē.