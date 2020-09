Horoskops: 4. – 10. septembris

Auns ◆ Nedēļas nogalē pozitīvs enerģijas lādiņš dos iedvesmu jaunam projektam. Uzslavas no priekšniecības motivēs turpmākiem sasniegumiem. Sirsnīgākas kļūs attiecības ar mīļoto.

Vērsis ◆ Jauni pavērsieni darbavietā sniegs papildu iespējas. Nedēļas vidū ietekmīgs cilvēks palīdzēs pavirzīt iestrēgušos darbus. Tiks atrisināti finansiālie jautājumi.

Dvīņi ◆ Pārsteidzošas idejas ļaus pilnveidot iesākto projektu. Tiks apsvērta doma par pieredzes braucienu saistībā ar darbu. Izvairies no nesaskaņām ar tuviniekiem!

Vēzis ◆ Uzlabojusies materiālā situācija ļaus iepriecināt mīļoto ar dāvanu. Aktualizēsies jaunu mācību apguve. Profesionālajā jomā būs jauni izaicinājumi.

Lauva ◆ Patīkami notikumi darbavietā ļaus pierādīt meistarību. Atzinīgi tiks novērtēta tava ideja. Vairāk laika nāksies veltīt sadzīvisku jautājumu risināšanai.

Jaunava ◆ Brīvdienās patīkamu pārsteigumu sagādās tuvs draugs. Darbavietā izvairies no pārpratumiem ar kolēģiem! Radīsies vērienīgas idejas par dzīvestelpas labiekārtošanu.

Svari ◆ Nedēļas nogalē gandarījums par darījumu dos iemeslu svinībām. Darbavietā - papildu pienākumi. Vairāk uzmanības var nākties pievērst pašsajūtai. Notici sev!

Skorpions ◆ Kāds kultūras pasākums nedēļas nogalē radīs pacilājošas izjūtas. Tiks saskatīta iespēja zināšanu pilnveidei ārzemēs. Partnerattiecībās citas prioritātes mainīs ierasto rutīnu.

Strēlnieks ◆ Neveikli atgadījumi komunikācijā var sarežģīt attiecības ar kolēģiem. Gandarījums par paveikto mudinās palutināt sevi. Nedēļas vidū labas ziņas no radiniekiem.

Mežāzis ◆ Brīvdienās tiks piepildīts kāds sapnītis. Darbavietā jauni pienākumi liks apgūt papildu zināšanas. Attiecībās ar mīļoto cilvēku tiksi lutināts - novērtē to!

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogalē saņemtā atzinība būs tieši laikā. Jaunas vēsmas partnerattiecībās mudinās rīkoties citādāk. Rūpīgāk izvērtē katru potenciālo sadarbības partneri!

Zivis ◆ Pozitīvi pavērsieni profesionālajā darbībā ļaus pacelt deguntiņu augstāk. Uzlabosies finansiālā situācija. Attiecībās ar mīļoto cilvēku esi pacietīgs!