Horoskops (5. – 11.marts)

Auns ◆ Brīvdienās var nākties pildīt iekavētos darbus. Papildu ienākumi ļaus piepildīt kādu ilgi lolotu sapni. Tiks apsvērta doma par jaunu mācību apgūšanu virtuālajā vidē.

Vērsis ◆ Patīkamas vēstis no potenciālā sadarbības partnera. Jaunas idejas būs kā vērienīgs virzītājspēks ceļā uz panākumiem biznesā. Tiks atrisināta bezcerīga situācija.

Dvīņi ◆ Uzjautrinoši pārpratumi komunikācijā ļaus pasmaidīt pašam par sevi. Darbavietā var nākties atgriezties pie iepriekš paveiktiem darbiem. Rūpīgāk pārbaudi informāciju!

Vēzis ◆ Brīvdienās patīkams pārsteigums no mīļotā cilvēka. Tiks sasniegti cerētie rezultāti profesionālajā darbībā. Lielāka pārliecība straujākiem soļiem virzīs pa karjeras kāpnēm.

Lauva ◆ Mērķtiecīgi tiks izstrādāts nākotnes projekts. Labā komanda būs atslēga uz panākumiem profesionālajā darbībā. Labas ziņas no radiniekiem ārvalstīs.



Jaunava ◆ Spilgti mirkļi kādā saviesīgā pasākumā. Rūpīgāk izanalizējot situāciju darbavietā, taps skaidra turpmākā rīcība. Harmoniskākas kļūs attiecības ar ģimeni.

Svari ◆ Brīvdienās kāds labs sadarbības piedāvājums. Izvērtē to no visiem aspektiem! Attiecībās ar mīļoto cilvēku ļauj, lai viss atrisinās pats no sevis!

Skorpions ◆ Nedēļas nogalē attiecībās viss tiks sakārtots pa plauktiņiem. Finansiālajā jomā izdevīgs darījums izlīdzinās visus līdzšinējos robus. Paļaujies tikai uz sevi!

Strēlnieks ◆ Ar plašu vērienu tiks prezentētas jaunās prasmes. Patīkamas vēstis no ilggadējā sadarbības partnera. Romantiskajās attiecības jūtas uzplauks daudz košāk.

Mežāzis ◆ Nedēļas nogalē vari iztērēt naudiņas daudz vairāk, nekā plānoji. Izvērtē rūpīgāk katru pirkumu! Darbavietā izvairies no asākas vārdu sadursmes ar kolēģiem!

Ūdensvīrs ◆ Pavērsieni darbavietā nāks tavai esošajai pozīcijai par labu. Pavērsies plašākas peļņas gūšanas iespējas. Sarežģījušās attiecības ar kolēģiem var vēl vairāk ieskaut pārpratumu atvarā.

Zivis ◆ Brīvdienās romantiskās sajūtas liks dvēselei gavilēt. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija. Papildu sadarbības iespējas ļaus talantus parādīt plašākai sabiedrībai.