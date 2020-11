Horoskops: 6.–12.novembris

Auns ◆ Brīvdienās piedzīvojumi kādā jautrā ballītē. Darbavietā pozitīvi pavērsieni uzlabos attiecības ar kolēģiem. Tiks saņemts atzinīgs novērtējums no augstākstāvošo puses.

Vērsis ◆ Labas ziņas no ilggadējiem darījumu partneriem. Progresīva virzība pa karjeras kāpnēm atklās jaunas virsotnes. Finansiāls ieguvums nedēļas vidū radīs stabilitātes sajūtu.

Dvīņi ◆ Nedēļas nogalē iegūtās zināšanas būs spēcīgs trumpis profesionālajā darbībā. Nedaudz saasinātas attiecības ar ģimeni liks secināt, ka darbi jāsadala pēc konkrēta grafika.

Vēzis ◆ Saņemot uzmanības apliecinājumus no mīļotā cilvēka, radīsies drošības sajūta. Finansiāli ienesīgs darījums ļaus palutināt sevi ar vērtīgu pirkumu. Uzlabosies attiecības ar ģimeni.

Lauva ◆ Labas ziņas no darba devēja. Prātu noslogos piedāvājums par izaugsmes iespējām. Nedēļas vidū tiks izdarīta nozīmīga izvēle romantiskajās attiecībās.

Jaunava ◆ Brīvdienās vairāk rūpju sagādās kāds no tuviniekiem. Patīkamas emocijas kādā kultūras pasākumā. Var tikt izskatīts piedāvājums par zināšanu apguvi.

Svari ◆ Nedēļas nogalē attieksme no mīļotā cilvēka puses mudinās izvērtēt pašreizējo attiecību statusu. Darījumu attiecībās veiksmīgs pavērsiens uzlabos finansiālo situāciju.

Skorpions ◆ Sarežģījušās attiecības ar kolēģiem mudinās izvērtēt, vai esi īstajā vietā. Veiksmīga iesaistīšanās radošā projektā ļaus paraudzīties uz sevi objektīvāk.

Strēlnieks ◆ Vērīgāk ieklausoties intuīcijā, spēsi pasargāt sevi no viltvāržiem. Darbavietā gandarījums būs laba motivācija sasniegumiem. Domāsi par naudas ieguldīšanu ilgtermiņa projektā.

Mežāzis ◆ Stingri turoties pie plāna, gūsi vērienīgus rezultātus. Ar neatlaidību panāksi iecerēto. Patīkami pavērsieni ģimenes dzīvē radīs motivāciju labiekārtot dzīves telpu.

Ūdensvīrs ◆ Vērtīga pieredze kādā ceļojumā. Satiksi jaunus domubiedrus. Nedēļas vidū piedāvājums no priekšniecības būs vairāk nekā materiālu ieguvumu vērts!

Zivis ◆ Harmoniskākas, mīļākas un ciešākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku. Attiecību pāriešana jaunā kvalitātē radīs neparastas sajūtas.