Horoskops (7. – 13. februāris)

Auns ◆ Nedēļas nogale aizritēs vēja spārniem. Darbā pienākumus veiksi tik apzinīgi, ka priekšniecība nepaliks vienaldzīga. Harmoniskākas kļūs attiecības ar līdzcilvēkiem. Labas ziņas no ārvalstīm.

Vērsis ◆ Lielāka uzmanība jāpievērš ikdienas tēriņiem. Var nākties vairāk izdot, nekā saņemt. Panākumi darbos, kuri tiks izplānoti. Veiksmīgi tiksi galā ar pienākumiem.

Dvīņi ◆ Neveikli pārpratumi komunikācijā ar ģimeni var radīt neplānotus tēriņus. Tiks pabeigts kāds iesākts darbs. Patīkamas sajūtas kādā kultūras pasākumā.

Vēzis ◆ Brīvdienās mācības būs kā jauns virzītājspēks profesionālajā darbībā. Kāpums karjerā ļaus sasniegt mērķus. Tuva cilvēka atbalsts radīs drošību. Paļaujies!

Lauva ◆ Nedēļas nogalē tēriņi var sasniegt plānotos izdevumus. Vairāk uzmanības velti mīļotajam cilvēkam. Ļaujies sajūtu kāpumam!

Jaunava ◆ Darbavietā būsi uzmanības centrā, jo izcelsies uz citu fona. Kritiku par citu neizdarību paturi pie sevis! Attiecībās ar līdzcilvēkiem saglabā vēsu prātu!

Svari ◆ Atbalsta trūkums mudinās vairāk padomāt par sevi. Palutini sevi ar kādu pirkumu! Profesionālajā jomā neveiksies tik gludi. Velti laiku veselību uzlabojošām procedūrām!

Skorpions ◆ Prātu nodarbinās dzīvesvietas pilnveides darbi. Vēlme pēc skaistuma kļūs aizvien aktuālāka. Profesionālajā jomā lēnām virzīsies uz savu mērķi.

Strēlnieks ◆ Brīvdienas tiks veltītas izzinošam procesam, kas būs noderīgs karjeras izaugsmei. Priecīga satikšanās ar biznesa partneri iedvesmos jauniem projektiem. Sāc jau tūlīt!

Mežāzis ◆ Daudz enerģijas tiks veltīts iecerētajam projektam. Attiecībās ar ģimeni izvairies no sīkām nesaskaņām! Vairāk uzmanības velti veselībai!

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogalē parādīsi profesionalitāti visaugstākajā līmenī. Jaunas sajūtas iepazīsi aizraujošā piedzīvojumā. Romantiskajās attiecībās vairāk laika velti kopā būšanai!

Zivis ◆ Brīvdienās piepildīsi dvēseli ar to, pēc kā ilgojies. Lielāks darba apjoms ļaus pierādīt profesionalitāti. Attiecībās ar mīļoto cilvēku apbruņojies ar pacietību!