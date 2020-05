Horoskops 8. – 14. maijs

Auns ◆ Brīvdienās jābūt pacietīgam, īpaši brīžos, kad tavs viedoklis nesaskanēs ar citiem. Darbavietā izdosies tikt galā ar iekavētajiem darbiem. Vairāk laika velti tuviniekiem!

Vērsis ◆ Nedēļas nogalē kāda negaidīta notikuma dēļ būsi uzmanības centrā. Kāds labs draugs sagādās patīkamu pārsteigumu. Nedēļas vidū uzlabosies finansiālā situācija.

Dvīņi ◆ Tavas vēlmes var pārspēt reālās iespējas. Nedēļas sākumā izvairies no liekiem tēriņiem! Tavs atbalsts kādam no tuviniekiem būs īstajā laikā. Esi vērīgs!

Vēzis ◆ Brīvdienās ieplāno kādu intelektuālu darbu! Nedēļas sākumā tavi pūliņi radīs arī reālu rezultātu. Prieks būs pašam par sevi. Apzinies savu vērtību!

Lauva ◆ Attiecībās ar draugiem esi piesardzīgāks, izvairies no savu sapņu atklāšanas dzirdīgām ausīm! Jūtīgi tiks uztvertas tuvinieku piezīmes par tavu rīcību.

Jaunava ◆ Domāsi par kādu projektu. Nedēļas vidū nāksies rast kompromisu starp vēlamo un vajadzīgo pirkumu. Izvairies no liekiem tēriņiem! Papildu iespējas profesionālajā darbībā.

Svari ◆ Tiks pieņemts svarīgs lēmums profesionālajā jomā. Ar pacietību spēsi paveikt vairāk, nekā esi plānojis. Romantiskajās attiecībās sajutīsies īpaši mīlēts.

Skorpions ◆ Brīvdienās izvairies no asākas vārdu sadursmes ar kolēģiem! Pienākumu izpilde var patērēt daudz enerģijas. Velti laiku vaļaspriekam! Harmoniskākas kļūs attiecības ar mīļoto.

Strēlnieks ◆ Nedēļas nogalē sarežģītāka var kļūt komunikācija ar dzīvesbiedru. Izvairies no liekiem tēriņiem! Nedēļas vidū tiks paveikti darbi, kuri kādu laiku bija iesprūduši.

Mežāzis ◆ Brīvdienās gaida aktīva atpūta kopā ar bērniem. Kāds veiksmīgs darījums izlīdzinās esošo situāciju. Tiks izmēģināta kāda jauna aktivitāte, kas var kļūt par hobiju.

Ūdensvīrs ◆ Nedēļas nogale aizritēs darbos. Tiks apjausti turpmākie dzīves plāni. Darbavietā var piemeklēt šaubas par jauno pienākumu izpildi. Novērtē sevi!

Zivis ◆ Profesionālajā jomā būsi uzdevumu augstumos. Gandarījums par paveikto tiek garantēts. Domāsi par jaunām mācībām. Romantiskajās attiecībās atļaujies noticēt brīnumam!