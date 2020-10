Horoskops 9.- 15. oktobris

Auns ◆ Optimistiski noskaņots, ķersies klāt jaunajiem biznesa projektiem. Līdz ar nedēļas sākumu pozitīvais lādiņš būs lielisks palīgs, lai paveiktu iecerēto. Tiks atklāts sevī kāds jauns talants.

Vērsis ◆ Savstarpēja saprašanās ar līdzcilvēkiem vairos prieku. Nedēļas vidū izdosies darījums, taps skaidrs turpmākais biznesa plāns. Palutini sevi ar kādu našķi!

Dvīņi ◆ Nedēļas nogalē var rasties nepārvarama vēlēšanās pēc izklaides. Patiecoties kādam senākam darījumu partnerim, jūtami uzlabosies finansiālā situācija.

Vēzis ◆ Līdz ar papildu pienākumiem darbavietā palielināsies arī atbildība. Ģimenes locekļi var prasīt papildu rūpes. Uz kādu samilzušu situāciju paraugies no cita skatpunkta!

Lauva ◆ Brīvdienās gandarīs paveiktais. Palutini sevi ar kādu vērtīgu pirkumu! Nedēļas sākumā emociju ietekmē var sanākt pateikt to, ko var nākties vēlāk nožēlot.

Jaunava ◆ Prātu nodarbinās turpmāko plānu realizācija. Tiks atrasts laiks atliktajiem darbiem. Harmoniskākas kļūs attiecības ar ģimeni. Ievies košākas krāsas savā garderobē!

Svari ◆ Iedvesma mudinās radīt skaistu mākslas darbu. Prātu nodarbinās situācija darbavietā, kas ieviesusi krasas pārmaiņas ikdienā. Nepazaudē to, kas tev ir mīļš!

Skorpions ◆ Priecīgus brīžus piedzīvosi kopā ar tuvākajiem. Darbavietā nedaudz pārspīlētas emocijas par šķietami nepaveicamo ir liekas. Viss izdosies! Notici brīnumam!

Strēlnieks ◆ Radošās enerģijas pieplūdums mudinās pievērsties vērienīgam projektam. Tiks apdomāta jauna virziena attīstīšana profesionālajā darbībā.

Mežāzis ◆ Nedēļas nogalē var uznākt rudenīgas pārdomas par tuvākajiem darbiem. Tiks pārplānots ikdienas grafiks. Vairāk laika velti pašsajūtas uzlabošanai un veselīgākam dzīvesveidam!

Ūdensvīrs ◆ Patīkamu pārsteigumu sagādās mīļotais cilvēks. Pieaugs darba apjoms, kā arī honorāri priecēs aizvien lielākos apjomos. Tiks saņemta arī atzinība no priekšniecības!

Zivis ◆ Ar vēsāku prātu, taču ar pozitīvu skatu raudzīsies uz visu apkārt notiekošo. Vēlmju piepildīšanās ļaus saprast, ka dzīvē nav nekā neiespējama. Iedvesma tiks rasta mīļotā cilvēka atbalstā.