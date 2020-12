Horoskops11– 17. decembris

Auns ◆ Brīvdienās emocionālu piepildījumu gūsi kādā virtuālā kultūras pasākumā. Darbavietā uzlabosies esošā situācija. Labas ziņas no priekšniecības puses.

Vērsis ◆ Sarunas par projektu ievirzīsies tev izdevīgā gultnē. Kāds sadarbības partneris sagādās pārsteigumu. Tiks liktas lietā savas prasmes, lai sasniegtu iecerēto mērķi.

Dvīņi ◆ Nedēļas nogalē gūtās atklāsmes par profesionālo darbību ļaus paraudzīties aiz horizonta. Sarežģījušās attiecības ar kādu ģimenes locekli centies atrisināt mierīgu sarunu ceļā!

Vēzis ◆ Ražīga darba nedēļa manāmi uzlabos finansiālo situāciju. Tiks izdarīta nozīmīga izvēle saistībā ar darbavietu. Attiecībās ar līdzcilvēkiem izvairies no pārmetumiem!

Lauva ◆ Tiks saņemts vērtīgs piedāvājums no priekšniecības. Apdomā labi, pirms izsaki savu viedokli sociālajā telpā! Attiecībās ar līdzcilvēkiem esi iecietīgs, ja kādām nesanāk tik labi kā tev!

Jaunava ◆ Zīmīgs pavērsiens romantiskajās attiecībās liekās emocijas sakārtos pa plauktiņiem. Darbavietā veiksmīgi tiksi galā ar samilzušo darbu apjomu. Dari tik, cik vari!

Svari ◆ Šūpojoties emociju laivā, nedaudz tiks bremzēta turpmākā profesionālā attīstība. Ieklausies intuīcijā, lai straujāk virzītos nākotnē! Sirsnīgākas kļūs attiecības ar mīļoto cilvēku.

Skorpions ◆ Jautri brīži ģimenes lokā. Patīkamas vēstis no potenciālā biznesa partnera. Tiks iegūta papildu nauda. Izvērtē rūpīgāk, kur un kā tu tērē savu enerģiju!

Strēlnieks ◆ Brīvdienās gūtās zināšanas ļaus paraudzīties plašāk uz aktuālo jautājumu darbavietā. Attiecībās ar ģimeni izvairies no patiesības meklēšanas tur, kur tā nav jāmeklē! Velti laiku sev!

Mežāzis ◆ Vairāk enerģijas tiks ieguldīts dzīves telpas labiekārtošanai. Vērtīgs sadarbības piedāvājums. Attiecībās ar mīļoto tiks nogludinātas līdzšinējās nesaskaņas.

Ūdensvīrs ◆ Nopietnāk pievēršoties profesionālajai darbībai, spēsi ielūkoties aizvien dziļāk pieejamajā informācijas atvarā. Ļaujies sajūtām!

Zivis ◆ Gūtā atzinība profesionālajā jomā ļaus pakāpties augstāk. Rūpes no mīļotā cilvēka puses būs ne tikai sajūtamas, bet arī acīm redzamas un sataustāmas. Brīnumi notiek!