Dīgsti un bērzu sulas: pavasara brīnumlīdzekļi lieliskai pašsajūtai

Kad gribas ātri uzveikt pavasara hipovitaminozes jeb pazemināta vitamīnu daudzuma izraisīto sagurumu, roka tā vien stiepjas pēc sintētiskajiem vitamīnu kompleksiem. Ir situācijas, kad tie patiešām vajadzīgi, taču, pirms ķerties pie kapsulām, ir vērts celt galdā vērtīgās dabas veltes – Latvijai ir pašai savi superfoodi, atgādina “Euroaptiekas” farmaceite Ieva Zvagule.



“Īpaši vērtīgi produkti ar organismu spēcinošām īpašībām mūsdienās pieejami cauru gadu teju katrā veikalā – ingvers, kanēlis, čia sēklas, godži ogas, aļģu produkti, kurkuma un daudzi citi. Taču bagātīgajā klāstā nereti piemirstam, ka arī Latvijas dabā katrā gadalaikā ir sastopamas veltes, kas attīra un spēcina organismu. Pavasarī mums bez piepūles pieejami īpaši jaudīgi produkti: organisma attīrīšanai no ziemas sārņiem neaizstājamas ir bērzu sulas, bet vitamīnu un mikroelementu krājumu atjaunošanai – dažādi dīgsti,” stāsta “Euroaptiekas” farmaceite Ieva Zvagule.



Maziņi, bet ņipri: dabiskie uztura bagātinātāji – dīgsti

Dīgsti ir lielisks veids, kā papildināt ikdienas ēdienkarti ar vitamīniem, turklāt iepriecina latvieša dvēseli – kamēr aiz loga zeme vēl tikai mostas, podiņā uz virtuves palodzes var diedzēt, audzēt un rušināt visu, ko sirds kāro, no tradicionālajiem lociņiem līdz kviešiem, auzām, rudziem, redīsiem, sinepju graudiem, saulespuķu un ķirbju sēklām un citiem labumiem.



“Mazie, zaļie asniņi bagātinās ikdienas ēdienkarti ar daudzveidīgām garšām, turklāt tajos ir bagātīgs vitamīnu un mikroelementu klāsts – A, B grupas, C, D, E vitamīni, dzelzs, mangāns, fosfors, cinks, kalcijs, kālijs un magnijs,” norāda Ieva Zvagule.



Katriem dīgstiem sava vērtība. Rudzu dīgstos ir sevišķi daudz B grupas vitamīnu, C vitamīna un folskābes, kālija un fosfora; tiem piemīt pretiekaisuma iedarbība, tie uzlabo nervu un gremošanas sistēmas darbību. Lēcu dīgsti satur jodu, kalciju, dzelzi, magniju, A, B grupas, PP un E vitamīnus, un šis kokteilis nodrošina pretiekaisuma un antioksidatīvas īpašības. Saulespuķu dīgstos atrodams kālijs, magnijs, varš, fosfors, cinks un dzelzs. No izdiedzētiem miežiem var gatavot veselīgus zaļos kokteiļus, kas palīdzēs organismam ātrāk atgūties pēc ilgstošas slimības. Kviešu zelmenis attīra un bagātina asinis, orgānus un gremošanas traktu – tā sastāvā ir gandrīz visi uz zemes sastopamie elementi. Savukārt auzu dīgsti, kam piemīt tonizējoša, pretiekaisuma un imunitāti stiprinoša iedarbība, garšos ne tikai cilvēkiem, bet arī kaķiem.

“Ik dienu būtu vēlams apēst apmēram vienu ēdamkaroti dīgstu. Tiesa, dīgsti ir ēdami vien dažas dienas, jo pāraugot tie nereti kļūst sīvi un rūgti. No tiem var gatavot arī sulu vai dažādus zaļos kokteiļus, kas mazina apetīti, attīra organismu un palīdz ātrāk notievēt,” iesaka Ieva Zvagule.



Bērzu sulas organisma attīrīšanai

Svaigas bērzu sulas ir viens no efektīvākajiem organisma attīrīšanas veidiem – pavasarī izdzerot vismaz 10 litrus tikko tecinātas sulas, iespējams izskalot visus ziemas sārņus. Tās attīra organismu un asinis, uzlabo imunitāti un vielmaiņu, izskalo sāļu nogulsnējumus no kaulu locītavām un urīnceļiem. Visvērtīgākās bērzu sulas ir tieši pirmajās 3–4 stundās pēc iztecināšanas, kad tās satur bioloģiski aktīvu ūdeni, ko tautā dēvē par dzīvo ūdeni. Tas satur glikozi, saharozi un fruktozi, sula ir spēcinoša un attīroša.

“Bērza sula ir vispārzināms organisma stiprināšanas līdzeklis. Tam piemīt diurētiskas īpašības, tāpēc bērzu sula izskalo no organisma visu lieko. Kamēr tās ir svaigas, dienā nepieciešamo ūdens daudzumu var aizstāt ar bērzu sulu, turklāt tās var izmantot ēdiena pagatavošanā ūdens vietā,” norāda “Euroaptiekas” farmaceite un atgādina – bērzu sulas ir labs palīgs arī skaistumkopšanā. Svaiga sula losjona vietā uzlabos ādas krāsu, elastību un aizsargās no saules kaitīgās iedarbības. Bet kubiciņos sasaldēta bērzu sula no rīta atsvaidzinās seju un noņems pietūkumu. Arī matus var skalot ar svaigu bērzu sulu, lai tos stiprinātu, veicinātu to augšanu un palīdzētu atbrīvoties no blaugznām.

“Daba ir parūpējusies par visu nepieciešamo mūsu veselībai un skaistumam, ir tikai jāmāk to izmantot. Pavasaris ir jauna sākuma laiks – piemērots brīdis arī jaunu, veselīgu paradumu ieviešanai ikdienā. Ļaujiet Latvijas brīnumainajām dabas veltēm palīdzēt jums justies lieliski!” aicina Ieva Zvagule.