Pārsteigums augļu dārzā

Kāds “Dzirksteles” lasītājs vēlējās uzzināt, kāpēc jūlija vidū sākušas ziedēt bumbieres un kā cīnīties ar Latvijā tik izplatīto bumbieru-kadiķu rūsu. “Dzirkstele” pārliecinājās, ka bumbieres tiešām zied un pat mēģina veidot jaunas ražas aizmetņus, kā arī to, ka koku lapas sāk pārklāties ar oranžiem, apmēram centimetru platiem slimības plankumiem. Daukstu pagasta zemnieku saimniecības “Pļavnieki” saimnieks Guntars Sebris skaidro: “Otrreizējā ziedēšana augļu kokiem nav nekas neparasts. Visticamāk, ka galu galā nekas tur neattīstīsies, vai arī izveidosies kāds necils auglītis, taču nekas prātīgs no šiem ziediem nevar sanākt. Šo ziedēšanu, visticamāk, ka veicināja laika apstākļi. Lielais karstums, kas bija vērojams vasaras sākumā, lika kociņiem ieņemt miera periodu, bet tagad lietus un relatīvi siltais laiks lika tam atmosties un pēc miera perioda tam taču ir jāzied. Ja kociņam ir uzziedējis pa kādam ziediņam, tad nākamā gada ražu tas neietekmēs, taču, ja ziedu ir daudz, tad tas jau nav labi. Kas attiecas uz bumbieru- kadiķu rūsu, tad jāteic, ka pārāk bīstama šī slimība nav, taču izplatās vēja spārniem visā Latvijā. Tā novārdzina koku līdzīgi kā ķiršiem lapbire, un tas var iespaidot nākamo ražu. Pirmais, kas jādara, ir jāskatās, vai tuvumā neaug kadiķi vai tūjas. Šie koki arī ir saslimšanas galvenie iemesli. Paši viņi neslimo, taču veic mātes auga funkciju un uztur šo slimību. Bumbieres šinī gadījumā ir cietēja lomā. Jāpiezīmē, ka šīs slimības sporas spēj veikt ļoti lielus attālumus,” saka G. Sebris.

Savukārt LLU mājaslapā atrodama informācija par apjomīgu pētījumu - “Bumbieru- kadiķu rūsas ierobežošana Latvijā”. Pētījuma mērķis bija izanalizēt pielietotos fungicīdu smidzinājumus un optimizēt to lietošanu, pamatojoties uz rūsas ierosinātāja attīstības ciklu. Pret bumbieru-kadiķu rūsu Latvijā reģistrēti fungicīdi – “Effector”, “Dithane NT”, “Score 250 EC”, “Topas 100 EC”. Pētījums veikts Dārzkopības Institūta bumbieru stādījumā (2008. –2015.), kur bumbieru–kadiķu rūsas attīstības pakāpe vērtēta 687 kokiem. Šā pētījumā beigās varam lasīt trīs secinājumus: bumbieres ar fungicīdiem ieteicams apstrādāt no pumpuru plaukšanas sākuma līdz ziedēšanas beigām; pirmais fungicīdu smidzinājums uz bumbierēm jāveic bazīdijsporu izlidošanas posmā, kas ir visnozīmīgākais slimības ierobežošanā; patogēnam labvēlīgos apstākļos nepieciešami atkārtoti smidzinājumi, ievērojot 7 –14 dienu ilgu nogaidīšanas laiku.