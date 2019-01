Ir izdota rakstnieces Tirzmalietes grāmata bērniem

Pagājušā gada nogalē pabeigta un šī gada sākumā izdota mūsu novadnieces rakstnieces Tirzmalietes (1876-1942) grāmata. Darbs tās sagatavošanā šoreiz aizņēmis apmēram gadu. Grāmata tagad būs pieejama Gulbenes novada publiskajās bibliotēkās, grāmatnīcā “Globuss” un arī interneta vietnē “ibook.lv”.

Jaunajā grāmatā “Stāsti un dzejoļi par bērniem” apkopoti Tirzmalietes Tirzas perioda aktīvās literārās darbības laika (1899-1912) prozas un lirikas darbi mazajiem un jaunajiem lasītājiem. Krājumā iekļauti deviņi stāstiņi un septiņi dzejoļi bērnu auditorijai.

Vairākos stāstos notikumi risinās skolas un mācību vidē, ko Tirzmaliete pazina vislabāk. Tādi ir stāstiņi “Naktī”, “Eņģelis” un “Kas tur aiz zvaigznēm?”. Vairākos stāstos atpazīstamas situācijas, kas risinājušās nākamās rakstnieces ģimenē un plašāk Tirzas sabiedrībā. Tādi ir stāsti “Anniņa” un “Neaizmirstules”. Stāstus raksturo precīzs bērnu jūtu pasaules un izpausmju atspoguļojums. Savukārt dzejoļi iezīmīgi ar jauku bērna izjūtu tvērumu. Starp dzejoļiem ir arī vecākais saglabājies Tirzmalietes dzejolis, ko viņa sacerējusi apmēram 14 gadu vecumā (ap 1890.gadu).

Grāmatā aplūkots un aptverts Tirzā pavadītais rakstnieces literārās darbības sākuma posms, 14 literārās darbības gadi, sākot no 1899.gada. Tomēr jāatzīmē, ka bērnu literatūras darbu radīšanai Tirzmaliete pievērsās galvenokārt laikā pēc 1905.gada revolūcijas notikumiem. Uz to viņu pamudināja rakstnieks Jānis Kārstenis, kas uzsāka bērnu literatūras darbu sērijas izdošanu, ko iespieda Cēsīs, un mācītājs Ādolfs Kundziņš, kas uzrunāja izdevēju Jāni Misiņu nodarboties ar bērnu grāmatu izdošanu.



Rezultātā Misiņa apgādā Rīgā secīgi tapa četras neliela formāta Tirzmalietes grāmatiņas (trīs no tām – bērniem), kas ir vairāk nekā puse no viņas Tirzas periodā izdotajām pavisam septiņām grāmatām (visas izdotas no 1905. līdz 1911.gadam, visās ietverti viens vai vairāki stāsti). Savukārt Jāņa Kārsteņa apkopotajos vairāku autoru kopkrājumos Tirzmaliete pārstāvēta ar vienu stāstu (1908.gadā) un vienu dzejoli (1909.gadā).



Viens no Tirzmalietes stāstiem par bērniem “Zirga asaras” parakstīts ar Andras vārdu. Šo pseidonīmu rakstniece lietoja vien dažus gadus – pēc 1905.gada revolūcijas.

Jaunākā Tirzmalietes grāmata iecerēta rakstnieces literārā devuma atgriešanai apritē, jo gandrīz visi stāsti un dzejoļi iepriekš bijuši pieejami tikai gotu šriftā jeb tā saucamajā vecajā drukā.

Grāmatas nodrukāšanu finansiāli atbalstījusi Gulbenes novada dome, par ko sirsnīgs paldies! Grāmata izdota tikai 250 eksemplāru tirāžā, līdz ar to ir bibliogrāfisks retums.