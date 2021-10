Izdevniecībā “Latvijas mediji” klajā nācis Andras Rušmanes-Vējas romāns “Divatne” (konkurss)

Ramona, nonākusi kārotajos Lūsēnos, mācās dzīvot viena meža vidū, skaldīt malku un kurināt mājas nepieēdināmās krāsnis, bet Gabriels cīnās ar sarežģījumiem, kas pēkšņi sākušies gan dzīvē, gan darbā. Šķiet, Lūsēni abus attālina arvien vairāk un vairāk. Vai maz iespējams, ka divi vienpatnieki būs gatavi upurēt savu pašpietiekamību, lai spētu atzīties jūtās otram un – arī paši sev?



“Mīlestība atnāk nejautājot, vai ir piemērots brīdis, vai jūtamies tai gatavi un vai mācēsim to nepazaudēt. Tādēļ gadās, ka apjukumā aizcērtam durvis, pat nemēģinājuši pa tām ieiet. Ir svarīgi zināt pagātni un sameklēt atbildes uz mokošiem jautājumiem, bet tikpat svarīgi ir arī prast senos notikumus atlaist, spēt piedot un dzīvot šodienā, neturot sevī ļaunu un netiesājot citus par viņu agrāk pieļautajām kļūdām,” par romānu saka autore.



Andra Rušmane-Vēja (1991) nāk no Iecavas novada. Ar rakstīšanu aizrāvusies no pusaudzes vecuma, bet nopietnāk tai pievērsusies 2015.gadā, kad iznāca viņas pirmais romāns. “Divatne” ir viņas ceturtais darbs.





Atbildi pareizi... un, iespējams, laimēsi Andras Rušmanes-Vējas romānu “Divatne”.

1. Kā sauc Andras Rušmanes-Vējas pirmo romānu?

a) “Vienpatnieki”,

b) “Aleksandrs. Dzīves grāmatzīmes”,

c) “Aleksandrs”.

2. Kā sauc romānu, kura turpinājums ir “Divatne”?

a) “Vientulība”,

b) “Vienatne”,

c) “Vienpatnieki”.

3. Kas minēts Andras Rušmanes-Vējas trešās grāmatas virsrakstā?

a) ābols,

b) zīle,

c) kastanis.

Sūti atbildes līdz 14.oktobrim uz e-pastu “laime@dzirkstele.lv” vai īsziņā uz tālruni 26415659, norādot vārdu un uzvārdu!





