Izdod populārzinātnisko grāmatu “Pasaule mikrobu acīm” + konkurss

Ko mikrobs pastāstītu cilvēkam, ja spētu runāt? Apgādā “Mansards” izdotās grāmatas “Pasaule mikrobu acīm. Kā mikrobu izdzīvošanas pieredze palīdz cilvēkiem” mērķis ir atklāt zināšanas, kas labāk ļautu orientēties mikrobu pasaulē un izprast dabā notiekošos procesus, un pieņemt veselībai un dzīvībai izšķirošus lēmumus. Grāmatas autors Dr. Raimonds Sīmanis ir ārsts infektologs, medicīnas zinātņu doktors. Grāmatas ilustrācijas veidojis Arvils Linde.

Grāmatas galvenie varoņi ir Arhejs AMi un baktērija BaMi, kuri sarunājas ar cilvēku Robertu. Ne tikai sarunājas, bet arī palīdz viņam pārdzīvot koronavīrusa un veselu trīs baktēriju ierosinātās infekcijas slimības. Tās ir tik smagas, ka Roberts gandrīz nomirst. Tomēr viņam ļauj izdzīvot ārstu zināšanas un pieredze, kā arī sievas Annas mikrobioms. Izlasot šo stāstu, jums būs iespēja redzēt cilvēku pasauli no mikrobu skatpunkta, kā arī iejusties Covid-19 slimnieka ādā, neriskējot ar savu veselību un dzīvību. Mēs esam pieraduši pasauli skatīt no sava skatpunkta, bet, ja arheji un baktērijas ir spējušas izdzīvot uz pasaules miljardiem gadu, vai nebūtu vērts viņos ieklausīties?

Grāmatas autors Dr. Raimonds Sīmanis ir ārsts infektologs, medicīnas zinātņu doktors ar akadēmisko karjeru vairāk nekā 30 gadu garumā, asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātē. Autors ir pasaules apceļotājs, dabā gājējs, putnu vērotājs un fotogrāfs. Pasaules izzināšana un izdzīvošanas pieredze Nepālas zemestrīcē likusi viņam aizdomāties par to, cik trausls ir cilvēks un cik ļoti esam atkarīgi no redzamās un neredzamās pasaules.



Grāmatas mākslinieks Arvils Linde ieguvis bakalaura un maģistra grādu modes dizainā Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī maģistra grādu glezniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā. Pēc vairāku modes kolekciju radīšanas aktīvi darbojas vizuālās mākslas jomā, pievēršoties ilustrācijai un glezniecībai.







Konkurss

Atbildi pareizi un, iespējams, laimēsi grāmatu “Pasaule mikrobu acīm”!

1. Kurā gadā dibināts apgāds “Mansards”?

a) 2002.gadā,

b) 2003.gadā,

c) 2004.gadā.

2. Kura apgādā “Mansards” izdotā grāmata izvirzīta balvai “Kilograms kultūras 2021”?

a) Lilija Dzene “Izmeklēti raksti”,

b) Lolita Gulbe “Pēdējā rudens lapa”,

c) Māris Čaklais “Raksti 2”.

3. Kurā gadā nīderlandiešu pētnieks Antonijs van Lēvenhuks pirmo reizi mikroskopā ieraudzīja mikroorganismus?

a) 1675.gadā,

b) 1676.gadā,

c) 1677.gadā.

Sūti atbildes līdz 30.maijam uz e-pastu “laime@dzirkstele.lv” ar norādi “Mikrobi” (tālrunis 26415659)!

