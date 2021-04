Iznācis Sandras Ūdres stāstu krājums latgaliešu valodā

Biedrība “LgSC” izdevusi literātes un kultūras žurnālistes Sandras Ūdres stāstu krājumu latgaliešu valodā “Tīsys syla bolsi”. Tas uzdod jautājumus par psiholoģiski smagām attiecībām ģimenē, “pareizajām” dzīves izvēlēm un vērtībām.

Sandras Ūdres grāmatā “Tīsys syla bolsi” (latviešu literārajā valodā: “Tiesas sila balsis”) publicētie stāsti aptver dažādus laikus un cilvēkus, bet viņus vieno izmisuma vai vardarbības situācijas. Daudzas no tām atklājas kā latgaliešiem pazīstamas, paaudzēs veidojušos stereotipu atkārtošanās. Tiesas sils ir reāla vieta Baltinavas novadā ar leģendu par to, ka tur Puncuļovas pilskalna valdnieks sodījis ļaudis, ierokot viņus līdz pusei dzīvus zemē – izdzīvos vai neizdzīvos. “Grāmatā Tiesas sils jāsaprot kā metafora. Ceru, ka šie teksti būs pamudinājums ikvienam, kuram tas nepieciešams, apjaust un psiholoģiski iziet no sava nepatīkamo situāciju un sajūtu “Tiesas sila”,” saka stāstu autore.

Šī ir jau otrā Sandras Ūdres grāmata, 2016. gadā iznāca kopā ar Juoni Ryučānu pierakstītais romāns “Aizlauztais spaits: Franča Kempa dzeivis atspīdynuojumi”.

Sandra Ūdre ir ieguvusi maģistra grādu filoloģijā Rēzeknes Augstskolā, viņas profesionālā darbība ir saistīta ar latgaliskā kopšanu – bijusi korektore un redaktore Latgales Kultūras centra izdevniecībā, zinātniskā asistente Rēzeknes Augstskolā, kur pētījusi latgaliešu leksiku. Šobrīd strādā kā kultūras žurnāliste, S.Ūdres publikācijas ir lasāmas “Latgalīšu kulturys ziņu portalā lakuga.lv”, žurnālos “A12” un “konTEKSTS”.

Grāmatu “Tīsys syla bolsi” biedrība “LgSC” izdevusi ar Latgales reģiona attīstības aģentūras, a/s “Latvijas Valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Izdevuma māksliniecisko dizainu veidojis Māris Justs, tekstu ilustratīvi papildina viņa filozofiski dziļās fotografikas.

Publiskajām un mācību iestāžu bibliotēkām ir iespēja grāmatu iegūt dāvinājumā. Bibliotēku pārstāvjiem lūgums rakstīt uz e-pastu “sandraiudrei@inbox.lv”.

Atbildi pareizi... un, iespējams, laimēsi Sandras Ūdres stāstu krājumu latgaliešu valodā “Tīsys syla bolsi”.

1. Kur dzimusi Sandra Ūdre?

a) Rēzeknē,

b) Ludzā,

c) Krāslavā.

2. Kurā skolā Sandra Ūdre strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju?

a) Verēmu pamatskolā,

b) Ilzeskalna pamatskolā,

c) Rēznas pamatskolā.

3. Kurā novadā atrodas Tiesas sils?

a) Baltinavas novadā,

B) Balvu novadā,

c) Rēzeknes novadā.

