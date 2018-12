Iznāk simtgades filmas “Saule brauca debesīs” mūzikas albums un DVD

Ziemas saulgriežu priekšvakarā, 17. decembrī, Latvijas 1. Rokkafejnīcā Reiterna namā notika Rozes Stiebras jaunākās animācijas filmas “Saule brauca debesīs” mūzikas albuma prezentācija, un tas ir pirmais latviešu pilnmetrāžas animācijas filmas skaņu celiņš, kas izdots albumā. Filmai “Saule brauca debesīs” dziesmas radījis komponists Juris Kaukulis kopā ar jaunfolka grupu “Jauno Jāņu Orķestris”, reizē ar albumu iznācis arī filmas DVD izdevums sērijā „Latvijas filma”.

Jaunā albuma prezentācijā, kas pulcēja desmitiem sveicēju un filmas mīļotāju, komponists Juris Kaukulis un grupas Jauno Jāņu orķestris mūziķi Ieva Strode, Artis Orubs un Valērijs Cīrulis sniedza nelielu koncertu, piedāvājot dzīvajā izpildījumā noklausīties vairākas dziesmas no jaunā albuma, kā arī iespēju pirmajiem iepazīties ar dziesmas Saulīte un Mēnestiņš videoklipu – skatāms šeit: https://ej.uz/SauliteunMenestins. Filmas tituldziesma Saule brauca debesīs ceļu pie klausītājiem uzsākusi jau iepriekš, un šobrīd izpelnījusies augstu novērtējumu arī Latvijas Radio 2 dziesmu aptaujā Muzikālā banka – videoklips skatāms šeit: http://ej.uz/SaulTituldziesma.

Viesu vidū bija mūzikas žurnālisti, sabiedrībā zināmas personības un filmas radošās komandas pārstāvji, tostarp Saules meitiņas dziesmas izpildītāja Marta Zakarīte un aktieris Kaspars Znotiņš – Nabašnieka lomas ierunātājs. Klātesošajiem bija iespēja ne vien iegādāties jauno albumu un filmas DVD ierakstu, bet arī saņemt skices un oriģinālzīmējumus no filmas un uzlīmes ar filmas varoņiem – Vilku, Kaziņu, Saules meitiņu un citiem.

Sveicēju pulkam pievienojās arī filmas režisore Roze Stiebra: “Ir lietas, kas nav izskaidrojamas, un šī ir viena no tām. Sākot strādāt pie filmas, gribēju to veidot kā dāvanu Latvijai simtgadē, tādēļ arī filmas mūzikas pamatā ir tautasdziesmas. Es vienmēr esmu sajutusi, ka tautasdziesmās ir liels spēks. Domājot par to, kas šo spēku varētu nodot filmas skatītājiem, prātā nāca vārdu savienojums Dzelzs Vilks un Juris Kaukulis – nepārprotami, vai ne?” pauž Roze Stiebra.

Filmas autori norāda, ka ievērojama loma filmas stāstā ir tieši mūzikai – dziesmām un instrumentālām kompozīcijām, ko radījis komponists Juris Kaukulis, savukārt dziesmu vēstījums balstās Rozes Stiebras atlasītos un sakārtotos tautasdziesmu vārdos. Filmas un arī albuma tapšanas stāsts sācies vairākus gadus atpakaļ: „Pirms četriem gadiem Roze Stiebra uzrunāja trīs cilvēkus – galveno mākslinieci Ilzi Vītoliņu, mūziķi un komponistu Juri Kaukuli un mani kā producentu, aicinot piedalīties animācijas filmas tapšanā. Nu jau mēnesi filma skatāma kinoteātros, un mūzikas celiņš ir izpelnījies īpašu skatītāju mīlestību, tādēļ albuma izdošana bija loģisks solis. Turklāt šī ir pirmā reize, kad animācijas filmai izdots atsevišķs albums,” pauž filmas producents Roberts Vinovskis.

Filmas skaņu celiņu veido 17 dzīvespriecīgu, saulainu, rotaļīgu un arī mītiski kosmogonisku dziesmu kompozīcija, kurā apvienojas dainu tradīcija un mūsdienu mūzika. „Iepriekš bijām rakstījuši dainu iedvesmotu mūziku, tomēr skaņu celiņa radīšana animācijas filmai izvērtās par negaidītu izaicinājumu un pārsteigumu pilnu ceļojumu fantāzijas pilnajā animācijas pasaulē. Var teikt, ka mēs skaņas zīmējām līdz ar filmas notikumu attīstību,” pauž Juris Kaukulis. „Mūzika dzima, auga un elpoja kopā ar filmas varoņiem – Sauli un Mēnesi, Saules meitiņu, Vilku un Kazu, cīnītāju Nabašnieku, Māsiņu, Brālīti un raibajiem ķekatniekiem – divu gadu laikā tā saaudās garā, rakstainā dziesmu jostā jeb dzīvespriecīgā Saules cikla rituāla dziedājumā. Beigās izrādījās, ka dziesmas pašas kļuvušas par raibiem stāstiem, kurus nu esam apkopojuši arī īpašā skaņu celiņa albumā, kas, ceram, uzrunās gan mazus, gan lielus klausītājus.”

Albuma Saule brauca debesīs ieraksta skaņu inženieris ir Kaspars Bārbals, mūzika ieskaņota studijā Lauska. Mūzikas producents – Juris Kaukulis. Skaņas ierakstā piedalījušies grupas Jauno Jāņu orķestris mūziķi Juris Kaukulis, Ieva Strode, Artis Orubs un Valērijs Cīrulis, kā arī aktrise Zane Daudziņa un grupas Tarkšķu mandolīnisti dalībniece Marta Zakarīte.

Vienlaikus ar filmas mūzikas albumu klajā nācis arī Saule brauca debesīs DVD izdevums sērijā Latvijas filma, kurā blakus filmai ir atrodami arī papildu materiāli – dokumentālā filma „LMT piedāvā – Animācijas filmas SAULE BRAUCA DEBESĪS aizkadri” par filmas tapšanas aizkulisēm, kā arī sarunas ar aktieriem Kasparu Znotiņu un Vili Daudziņu un filmas tituldziesmas mūzikas video. Filmas mūzikas albumu un DVD varēs iegādāties grāmatu un mūzikas ierakstu veikalos – grāmatnīcās Zvaigzne ABC, Jānis Roze un Valters un Rapa, mūzikas veikalos Upe, Mikrofons, LP, Istaba, kā arī interneta veikalā www.bestbaltic.lv.

Fotogrāfijas no albuma un DVD izdevuma prezentācijas skatāmas, sekojot saitei – https://failiem.lv/u/8zktustu. Foto autore – Karīna Miezāja.

Filma Saule brauca debesīs šobrīd filma skatāma vairāk nekā 100 kino izrādīšanas vietās visā Latvijā, turklāt vienlaikus gan kinoteātros, gan mazākos kino izrādīšanas punktos. Arī latviešiem, kas šobrīd atrodas ārzemēs, ir iespēja filmu noskatīties tiešsaistē – https://vimeo.com/ondemand/saulebraucadebesis.

Filmas stāsts sākas, kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa un izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Filmas galvenais varonis Nabašnieks apjož zobenu un kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā. Seko briesmu un pārbaudījumu pilns ceļojums, kas gan lielus, gan mazus skatītājus aizved vairāk nekā stundu garā, krāšņā kino piedzīvojumā.

Filmas māksliniece ir Ilze Vītoliņa, producents Roberts Vinovskis, filma tapusi Studijā Lokomotīve Nacionālā Kino centra programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei ietvaros, un uz ekrāniem nonāca 2018. gada 16. novembrī.