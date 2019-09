Jaungulbenē aicina uz multisemināru "Personības tipi"

Jau šo sestdien, 28. septembrī, pulksten 11:00 Jaungulbenes tautas namā aicinām Gulbenes novada iedzīvotājus - jebkuras profesijas pārstāvjus, gan skolēnus un skolotājus, gan ikvienu, kurš vēlas iegūt jaunas praktiskas zināšanas - uz multisemināru "Personības tipi".

Brīvā un nepiespiestā gaisotnē ar uzkodām un kafiju kopā ar komandu Arctiq mēs runāsim un mācīsimies par to, kāpēc mēs katrs esam atšķirīgi un ko ar šīm atšķirībām mēs varam iesākt. Seminārā radīsim atbildes uz jautājumiem - kādēļ dažs svešinieks var šķist kā dvēseles draugs, bet ar paša tuvinieku varam badīties kā divi āži? Kāpēc mums neizdodas otru pārliecināt, pat runājot skaļā balsī, un kādēļ mums kādreiz pārmet, ka otru nedzirdam? Kas esam mēs paši un kā atpazīt tos, ar kuriem ikdienā mēs sastopamies un kā uzlabot ar viņiem komunikāciju un spēt motivēt pat tos, kurus mēs labāk redzam ejam, nekā nākam - to seminārā mācīs Andars un Gita Ignaci. Savukārt, Rihards un Viktorija Kostigovi no Jaungulbenes izaicinās domāt par to, kā ir iespējama laulība bez neveselīgiem strīdiem un ko iesākt, kad esam apprecējuši pilnīgi pretēju rakstura cilvēku? Seminārā būs diskusijas un iespēja uzdot jautājumus.

Arctiq – jaunu, entuziasma pilnu cilvēku komandu, kuru veido vairāku nozaru eksperti (IT, komunikācija, mediji, uztura zinātne, laika plānošana u.c.). Arctiq komandā ikvienam ir savs veiksmes, pieredzes un tikšanas-cauri-grūtībām stāsts, tādēļ viņi vēlas dažādu tēmu ietvaros tikties ar cilvēkiem Latvijas novados, jo apkārtējo vidi var mainīt, sākot ar izaugsmi sevī, un daloties labās lietās un idejās ar citiem.