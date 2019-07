Iebraucot Jaungulbenē, par svētkiem liecina izrotātā koku aleja, kas katru gadu priecē gan pašu iedzīvotājus, gan arī kaimiņus no citiem pagastiem un pat novadiem. 20.jūlijā Jaungulbenē norisinājās Jaungulbeniešu saimes diena, kuras ietvaros norisinājās gan Gulbenes novada čempionāts futbolā, sportiskas aktivitātes visai ģimenei, Rijas kalnā bija iespēja skatīties teātra izrādes un vakara noslēgumā iedzīvotājus priecēja māsu Legzdiņu koncerts, vēlāk bija iespēja apmeklēt balli kopā ar grupu “Ceļavējš”. Apmeklētājiem bija iespēja doties arī uz īpašu telti, kur pagasta saimnieces bija sagatavojušas pusdienas.

Kopumā pusdienas gatavoja sešas saimnieces, kuras bija parūpējušās gan par zupu, gan uzkodām un pat svētku torti. Tuvojoties teltij, viesus sagaidīja Jaungulbenes tautas nama vadītāja Sarmīte Supe. Viņa ar smaidu sejā un atsaucību, aicināja nobaudīt gatavotos ēdienus. “Mums pagastā ir ļoti daudz toršu cepēju un vispār ļoti daudz labu saimnieču, tāpēc arī radās šī doma, ka saimnieces mūsu svētkos varētu pagatavot pusdienas, lai būtu drusciņ interesantāk visas saimnieces piedalījās loterijā, kur tika izlozēta balva – virtuvē noderīgs instruments, ” stāsta Jaungulbenes tautas nama vadītāja Sarmīte Supe. Tāpat arī Jaungulbeniete Lolita “Dzirkstelei” stāsta, ka pasākums apmierina un īpaši garda esot bijusi zupa, kas nogaršota pirmā.

Pasākumu apmeklēja ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī ciemiņi no blakus pagastiem un pat citiem novadiem. Ilvija no Cesvaines stāsta, ka izlasījusi afišu par Jaungulbeniešu saimes dienu un sapratusi, ka ir jābrauc. “Mēs kopā ar vīru šeit mācījāmies un mums te ļoti patīk, ” atzīst Ilvija. Viņa neslēpj to, ka viss licies ļoti garšīgs. “Soļanka bija kā restorānā, tāpat arī uzkodas. Nevar tā izvēlēties, kurš ēdiens bija labākais, ” atzinīgi vērtē Ilvija. “Es pati arī varētu piedalīties pie pusdienu gatavošanas un būt kā saimniece, jo esmu strādājusi par pavāri. Ja man būtu jāpabaro liels pulks ar cilvēkiem, tad es noteikti gatavotu zupu, ” stāsta Ilvija.

Ar torti cienāja cepēja Līga Makejeva, kura iepriekš piedalījusies Vidzemes reģiona konkursā “Tautiskie raksti siera, biezpiena un maizes gardumā”, kurā ieguvusi 1. vietu. “Kūkas cepu ļoti sen un šāda lauku torte ir visejošākā, jo tā visiem ļoti garšo, ” stāsta Līga.

Izlozē, kurā piedalījās saimnieces, bija divas uzvarētājas – Irita Kušķe un Inta Zellīte. Balvās bija pannas, kas saimniecēm turpmāk noderēs virtuves darbos. Jaungulbenieši kā vienmēr pozitīvi un ar interesantām aktivitātēm, ciemiņus gaidīs arī citos pasākumos, kas paredzēti turpmāk.