KONKURSS. Satiec nozares speciālistus un uzzini aktualitātes “Rāmavas” izstādē!

Šāgada lielākā un nozīmīgākā nozares biznesa izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika 2021” izstāžu kompleksā “Rāmava”, kas atrodas Ķekavas pagasta Valdlaučos, norisināsies no 30.septembra līdz 2.oktobrim no pulksten 10.00 līdz 17.00. Izstādē jau 30.reizi klātienē vienuviet pulcēsies nozares profesionāļi, uzņēmēji, kā arī dažādu jomu speciālisti un interesenti.



Būs iespēja klātienē uzdot jautājumus zinošiem jomas speciālistiem, kas dalīsies zināšanās, iepazīstinās ar nozares jaunumiem un aktuāliem risinājumiem saimniecībām un uzņēmumiem.



Savus jaunumus izstādē “Rāmavā” rudenī prezentēs uzņēmumi no tādām nozarēm kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, lauku celtniecība, transports darbam un atpūtai, vides un infrastruktūras uzlabošana.



Ieeja izstādē plānota “Zaļajā režīmā”. Tas paredz, ka pie ieejas izstādes teritorijā būs jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts, pase vai ID karte un biļete/ielūgums. Organizatori piedomājuši pie tā, lai izstādes apmeklējums būtu gan noderīgs, gan ērts un drošs. Izstādes ekspozīcijas un notikumi būs svaigā gaisā āra teritorijā.



Pirms došanās uz izstādi vēlams iepazīties ar aktuālajiem izstādes apmeklēšanas nosacījumiem (tajā skaitā ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem) mājaslapā “Aml-ramava.lv”.



Ieejas biļetes cenas: 7,50 eiro – ģimenes biļete; 3,50 eiro – pieaugušajiem; 1,50 eiro bērniem, studentiem, pensionāriem. Maksa par stāvvietu – 2 eiro.







Atbildi pareizi... un, iespējams, laimēsi 2 ielūgumus uz lauksaimniecības un meža tehnikas izstādi “Rāmavā”, kas notiks no 30.septembra līdz 2.oktobrim.

1. Kā sauc Lauku atbalsta dienesta direktoru?

a) Ģirts Krūmiņš,

b) Gatis Krūmiņš,

c) Guntis Krūmiņš.

2. Cik dalībnieku bija izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”?

a) 200,

b) 250,

c) 300.

3. Cik apmeklētāju bija izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika 2020”?

a) 7900,

b) 8000,

c) 8100.

Sūti atbildes līdz 26.septembrim uz e-pastu “laime@dzirkstele.lv” vai īsziņā uz tālruni 26415659, norādot vārdu un uzvārdu!