Labirints Litenes pudeļu dārzā ir pabeigts

Viens no lielākajiem objektiem – pudeļu labirints, kas atrodas Pudeļu dārzā Litenes pagastā, ir pabeigts.

Pudeļu labirints ir viens no lielākajiem un iespaidīgākajiem objektiem, kas tapis no šampanieša pudelēm. Tā būvniecība notika pa labirinta lokiem uz augšu. Pudeļu dārza saimniece Anna Zīle “Dzirkstelei” stāsta, ka labirints tapa divarpus gadus. “Bet pa vasaru es nevarēju mūrēt, jo bija citi darbi darāmi. Mūrēju pavasaros un rudeņos,” stāsta Anna.

Viņa nav skaitījusi, cik precīzi pudeļu izmantots labirinta būvēšanā, bet tie noteikti ir vairāki tūkstoši pudeļu. Labirinta garums ir 75 metri, vienā rindā ir 890 pudeles. “Zemākās rindās, kur iet iekšā, ir izmantoti 11 000 pudeļu. Visa Latvija palīdzēja labirinta tapšanā, vedot man šampanieša pudeles,” priecājas Anna.

Šogad Pudeļu dārzā ir ne tikai pabeigts pudeļu labirints, bet tapuši vēl citi jauni objekti, jo Pudeļu dārza saimniece no dažādām stikla pudelēm savā saimniecībā turpina veidot neparastus vides objektus. Šobrīd kopumā apskatāmi 45 dažādi interesanti objekti. “Uzmūrēju enkuru pie laivas, gliemezi pie mežā, ir taurenītis. Bet nākotnē ir iecerēts būvēt pudeļu muzeju. Protams, būs jāsauc meistars palīgā. Tā jau būs ēka, kas taps no šampanieša pudelēm, kuras man joprojām ved. Un cilvēki ved ne tikai šampanieša pudeles, bet arī citas, tāpēc jābūvē muzejs, lai var tās salikt apskatei. Kāda sieviete no Īrijas man dāvina visu savu pudeļu kolekciju, tā ka man pavasarī liels darbs priekšā. Pudeļu muzejs būs vislielākais objekts, kam būs jātop. Pamati tam jau ir, jāsāk tik mūrēt,” par ieceri stāsta Anna.

Pudeļu dārzu brauc skatīties ne tikai no dažādām Latvijas vietām, bet to grib redzēt arī ārzemnieki. Pavisam kopā Pudeļu dārzā viesojušies cilvēki no 44 valstīm. “Daudz brauc kāzinieki. 13 gadu laikā ir bijuši 84 kāzinieki, starp kuriem 4 ārzemnieki. Ja nebūtu pandēmijas, būtu vēl vairāk ārzemnieku. Visvairāk brauc vasarā, tagad rudenī ir iestājies klusums - varu lapas kasīt un kopt apkārtni,” saka Anna.