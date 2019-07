Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē Gulbenes novadu pārstāvēs septiņi kolektīvi

No 19. līdz 21.jūlijam Alūksnes pilsētā un novadā norisināsies XIV Latvijas amatierteātru salidojums ar moto “Spoguļo”. Salidojumā vienkopus pulcēsies gandrīz 2000 dalībnieku no 115 amatierteātriem. Pasākums piedāvās iespēju vērot vairāk nekā 50 izrādes labāko Latvijas amatierteātru sniegumā. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas konsultante kultūras jomā Lauma Makare.

"Gulbenes novadu amatierteātru salidojumā pārstāvēs septiņi amatierteātri. Gulbenes Tautas teātra izrādi “Mūsu pokāls” (režisore Edīte Siļķēna) varēsim baudīt 20.jūlijā pulksten 15.00 Alūksnes pilī (muzejā), savukārt Lizuma amatierteātris “Daiva” ar izrādi “Bīstami-sieva!” (režisore Solveiga Vilka) skatītājus priecēs 20.jūlijā pulksten 16.30 Alsviķu kultūras namā. Amatierteātru godināšanu, svētku gājienu, kolēģu veikumu un teātra dzīves atmosfēru salidojumā izbaudīs arī Tirzas amatierteātris “Mūžam Tavs” un jauniešu teātra studija “Miljons”, Lejasciema amatierteātris “Paradokss”, Beļavas amatierteātris “Mistērija”, Litenes amatierteātris “Nebēdnieki” un Stāmerienas tautas nama amatierteātris “Spēle”," stāsta L.Makare.