Latvijas amatierteātru salidojumā Alūksnē piedalīsies arī divi Gulbenes novada kolektīvi

No 19. līdz 21. jūlijam Alūksnes novadā viesosies 115 amatierteātru kolektīvi ar 1800 dalībniekiem no visas Latvijas, tostarp arī Gulbenes Tautas teātris un Lizuma kultūras nama amatierteātris "Daiva", lai jau 14. reizi kopā svinētu amatierteātru kustības noturību Latvijā. Par to informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Pāsa.



"Trīs dienas Alūksnes novadā amatierteātra kolektīvi rādīs savas labākās izrādes un priecēs skatītājus. Salidojumā uz dažādām Alūksnes pilsētas un novada skatuvēm būs iespēja redzēt 52 izrādes – atšķirīgas pēc žanra, formas, attēlotā laikmeta, kā arī izteiksmes līdzekļu izvēles. Salidojuma norises šajā reizē pavadīs moto “Spoguļo!”," stāsta S.Pāsa.



Sestdien, 20. jūlijā, Alūksnes Jaunajā pilī pulksten 15.00 Gulbenes Tautas teātris spēlēs izrādi “Mūsu pokāls” un tajā pašā dienā Alsviķu tautas namā pulksten 16.30 Lizuma kultūras nama amatierteātris “Daiva” spēlēs izrādi “Bīstami – sieva!”.

Ikviens aicināts apmeklēt salidojuma aktivitātes visas svētku dienas un teātru izrādes 20. un 21. jūlijā. Tās notiks gan Alūksnes pilsētā, gan novadā. Ar izrāžu grafiku iespējams iepazīties šeit.



S.Pāsa stāsta, ka piektdien, pulksten 21:00 vakarā plānota iespaidīga svētku atklāšana Tempļakalna pakājē. "Galvenā skatuves daļa būs veidota uz Alūksnes ezera, kur varēs vērot vēsturisku stāstu par teātra attīstību pasaulē. To palīdzēs izstāstīt dažādi ūdens transportlīdzekļi, sākot no koka laivām un beidzot ar vikingu kuģi. Sestdienas vakarā pulksten 20:00 dalībnieki dosies krāšņā gājienā. Tas sāksies Brūža ielā, tālāk vedīs pa Pils ielu, tad Lielā Ezera ielu, Tirgotāju ielu, Dārza ielu, tad Ojāra Vācieša ielu, Pilssalas ielu un noslēgsies Pilssalas estrādē. Pulksten 21:00 norisināsies godēšanas pasākums “… ja reiz satiksi to, sauksi par savējo” un aktieru sadziedāšanās. Gan piektdienas, gan sestdienas vakaros dažādās vietās skanēs sajūtu mūzika. Piektdien no pulksten 22:30 pie viesnīcas “Benevilla” muzicēs Rihards Saule kopā ar Unu Tomiņu, pie kafejnīcas “Marta” - diskonakts ar Dj Salvi, bet pie Alūksnes Jaunās pils notiks zaļumballe ar grupām “Kruīzs”, “Zigmārs un Edgars”. Sestdien pēc godēšanas pasākuma Pilssalas estrādē balle ar grupu “Ģirts Alsters un domubiedri”. Ieeja izrādēs un pasākumos ikvienam interesentam bez maksas. Piektdien Alūksnē, ieskandinot salidojumu, ciemosies īpaši viesi – Sidnejas latviešu teātris ar Jāņa Čečiņa veidotu teatrāli muzikālu uzvedumu “KABARĒ DE RĪGA”, kas stāsta par Latvijas simtgades pirmo divu gadu desmitu izklaidēm Rīgā. Šī izrāde apmeklētājiem būs par maksu,"atklāj sabiedrisko attiecību speciāliste.

Piebilstams, ka, lai arī amatierteātri, kas ir arī Vispārējo latviešu Dziesmu svētku dalībnieki, tik plaša kopā būšana tikai un vienīgi teātra spēlētājiem notiek reizi piecos gados.



XIV Latvijas amatierteātru salidojumu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.