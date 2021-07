“Latvijas Mediji” iesaka dārzkopības grāmatu “Kaitēkļi un slimības” + konkurss

Izdevniecība “Latvijas Mediji” laidusi klajā VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītājas Anitras Lestlandes dārzkopības grāmatu “Kaitēkļi un slimības.”

Grāmatā ir apkopotas biežāk sastopamās dārza slimības un kaitēkļi. Paskaidrojošais teksts sniedz izsmeļošu aprakstu, kas papildināts ar fotogrāfijām, kas palīdz dārzkopjiem labāk orientēties kaitēkļos un slimībās, kā arī tam, kā “nodarījums” izskatās uz auga. Viena nodaļa sagatavota arī par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu.

Pielikumā kaitēkļu un slimību alfabētiskais rādītājs ar latīniskajiem un latviskajiem nosaukumiem un norādēm, kurā lappusē grāmatā lasīt aprakstu.

Anitra Lestlande, grāmatas autore, VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja saka: “Latvijā ir tradicionāli kopt savu dārzu – lielāku vai mazāku, tas ir pie ikvienas privātmājas un lauku sētas. Katrs dārzkopis savā iztēlē ik pavasari vizualizē savu dārzu, kāds tas izskatīsies, kad viss iestādītais būs sazaļojis un ziedošs. Un šajā iztēles vīzijā nav paredzēta vieta ne mainīgajiem augus ietekmējošiem laika apstākļiem, ne augu kaitīgajiem organismiem – slimībām, kaitēkļiem un nezālēm. Bet diemžēl realitātē minētie faktori šo iztēlē uzburto vīziju ietekmē gadu no gada, sezonas laikā liekot būt dārzkopim gatavībā sākt cīņu par savu dārzu. Šī grāmata dārzu kopējiem būs lielisks palīgs, palīdzot dārzā un laukā atpazīt slimības un kaitēkļus, iepazīt to bioloģiju un efektīvākās ierobežošanas metodes. Grāmatā iekļauti izplatītākie kaitēkļi un slimības plašāk audzētajiem kultūraugiem – to fotoattēli, bioloģijas apraksts un ierobežošanas metodes. Augu aizsardzības nodaļa iepazīstina ar dažādām augu aizsardzības metodēm kaitīgo organismu ierobežošanai, īpašu uzmanību veltot augu aizsardzības līdzekļiem un to drošai lietošanai un uzglabāšanai”.

“Grāmatas autorei Anitrai Lestlandei ir daudzu gadu darba pieredze Valsts augu aizsardzības dienestā, vadot integrēto augu aizsardzības daļu, un praktiskā pieredze kultūraugu, sevišķi,



augļaugu audzēšanā. Grāmatā atradīsiet daudz noderīga par biežāk sastopamajiem dārza kaitīgajiem organismiem – kaitēkļiem un slimībām – krāšņumaugu stādījumos, augļudārzā un dārzeņu platībās. Autore kodolīgi aprakstījusi pazīmes, kā atpazīt kaitīgo organismu pēc izskata un to bojājumiem. Precīza atpazīšana ir svarīgākais priekšnoteikums, lai izvēlētos piemērotāko ierobežošanas metodi,” vērtē Laura Ozoliņa-Pole (Mg. Biol.).





