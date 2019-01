Lejasciemā atklāto Edītes Ezeriņas fotoiztādi varēs apmeklēt līdz 5.februārim

Pagājušajā sestdienā, 5.janvārī, Lejasciema kultūrvēsturiskajā un tradīciju centrā atklāja Edītes Ezeriņas izstādi “Fotogrāfija mani iedvesmo”.

Pasākumā varēja ne tikai apskatīt fotogrāfijas, bet arī iepazīt katras fotogrāfijas tapšanas stāstu, jo, kā atzina fotogrāfiju autore, "tikt pie kārotā kadra ne vienmēr ir vienkārši, toties aizraujoši".

Facebook.com Lejasciemsa pagasta profilā rakstīts: "Paldies Edītei par skaisto izstādi, kas 20 fotogrāfijās atklāj mūsu mīļās Latvijas dabas daudzveidību un krāšņumu! Paldies senioru ansamblim “Satekas” par pasākuma muzikālo noformējumu!"

Fotogrāfiju izstāde Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā (Rīgas iela 18, Lejasciemā) būs skatāma līdz 5.februārim - otrdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 18.00, piektdienās - no 9.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 18.00, pārējā laikā iepriekš jāpiesakās pa tālruni 28352466.