Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā – rokdarbu kopas “Rades” izstāde

Līdz 26.jūnijam Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā var aplūkot Lejasciema rokdarbu kopas “Rades” izstādi. Darbalaiks: no otrdienas līdz piektdienai - no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00; trešdienās - no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00; pārējā laikā – iepriekš piesakoties pa tālruni 28352466.