Trešo atmodu mēdz dēvēt par dziesmoto revolūciju. Starp dziesmām, kuras ne tikai Latvijas, bet trīs Baltijas valstu iedzīvotāju sirdīs iespiedušās sevišķi spilgti, ir Borisa Rezņika un Valda Pavlovska “Atmostas Baltija”. Tā atkal skanēs koncertā “Mikrofona aptaujai 50”, kas 24.augustā pulksten 20.00 notiks Lejasciema estrādē.

“Šī dziesma sākotnēji nav saistīta ar “Baltijas ceļu”, jo melodiju komponēju gadu iepriekš. Tomēr tā kļuva par šīs akcijas neoficiālu himnu. Acīmredzot ar savu dziesmu apsteidzām “Baltijas ceļa” ideju. Mana iecere bija radīt dziesmu trīs Baltijas valstu valodās, par ko izstāstīju savam draugam Valdim Pavlovskim, turklāt uzsverot – piedziedājumā vajadzīgi trīs vārdi: Lietuva, Latvija, Igaunija, kas atmostas. Valdis uzrakstīja dziesmas tekstu,” atceras B.Rezņiks.







Viņš atzīst, ka toreiz iztulkot tekstu lietuviešu un igauņu valodā nebija tik vienkārši, kā to var izdarīt tagad. Interneta nebija, tāpēc vajadzēja sarakstīties, lai atrastu tulkotāju Tallinā un Viļņā. Līdzīgi tika meklēti dziesmu izpildītāji lietuviešu un igauņu valodā. “Vienīgo reizi visi dziedātāji - latvietis Viktors Zemgals, igaunis Tarmo Pihlaks un lietuvietis Žilvins Bubēlis – satikās studijā, kad dziesma tika ierakstīta. Kad televīzijā rāda “Baltijas ceļu”, nereti skan šī dziesma, arī internetā to var atrast. Man tas, protams, ir liels gandarījums! Patīkami sajust, ka mazu daļiņu esmu pielicis Latvijas neatkarībai,” atzīst komponists.







Viņš atgādina, ka 1988.gadā daudzi, protams, vēlējās, lai Latvija atkal būtu neatkarīga. Tomēr vēl nekas neliecināja, ka tas varētu būt iespējams. “Tas bija laiks, kad gribējām būt vienoti, kā arī parādīt šo vēlmi kopā ar Lietuvu un Igauniju. Par to bijām gatavi iestāties neatkarīgi no tā, ka draud nepatikšanas vai sods. Sabiedrībā bija jūtama viļņošanās. Boriss nāca ar ideju, ka vajadzētu uzrakstīt tekstu par Baltijas atmodu un vienotību,” stāsta V.Pavlovskis.







1988.gada nogalē šī dziesma tika ierakstīta studijā, bet uzreiz pa radio to netranslēja. Dziesmas autori tikās ar Latvijas Tautas frontes vadītāju Daini Īvānu, un tikai pēc tam tā skanēja Latvijas radio. “Mikrofona aptaujā ’89” dziesma ieguva trešo vietu. “Mēs dziesmu bijām palaiduši tautā, cilvēki par to bija balsojuši. Tā ir liecība, ka kopā mums ir spēks. Ja katra valsts atsevišķi vēlētos atgūt neatkarību, tas būtu daudz grūtāk vai pat neiespējami. To apliecina asiņainie notikumi, kad 1991.gadā janvārī aizstāvēja barikādes,” norāda V.Pavlovskis.





Lejasciemā varēs dzirdēt arī tādas dziesmas kā “Muļķe sirds”, “Vālodzīte” Žorža Siksnas izpildījumā, dziesmu “Tik un tā” izpildīs Ieva Sutugova un Andris Ābelīte, spēcīgā dziesma “Taisnība” skanēs Zigfrīda Muktupāvela un Aijas Vītoliņas sniegumā. Skanēs arī “Ziņģe par bailēm”, “Tava atnākšana”, “Teic, kur zeme tā”, “Mēmā dziesma” un daudzas citas tautā iemīļotas dziesmas. Koncertu vadīs leģendārie Latvijas radioraidījumu vadītāji un diktori Gunārs Jākobsons un Lia Guļevska. Koncertā piedalīsies: Zigfrīds Muktupāvels, Žoržs Siksna, Olga Rajecka, Uģis Roze, Guntis Veits, Adrians Kukuvass, Artūrs Biķernieks, Viktors Zemgals, Uldis Marhilevičs, Jānis Lūsēns, Boriss Rezņiks, Āris Ziemelis, Jānis Paukštello, Aija Vītoliņa, Ieva Sutugova, Andris Ābelīte un bekvokālistes Olga Stupiņa, Inta Gudovska, Anita Levša, kā arī muzikālais orķestrs “Vintāža”.







Ieejas maksa uz pasākumu – 15 eiro (pasākuma dienā – 20 eiro). Pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti gan iepriekšpārdošanā, gan koncerta dienā biļetes cena – 10 eiro. Biļetes cenā iekļauta zaļumballe ar grupu “Stradivari”. Uz balli atsevišķi pērkot biļeti – 5 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā vēl tikai šodien pieejamas “www.ekase.lv”, Gulbenes novada pašvaldības aģentūrā “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” (skaidrā naudā), kā arī Lejasciema pagasta pārvaldē.