“Lielais Detektīvs” piedāvā (konkurss)

Klajā nācis žurnāla “Lielais Detektīvs”, kas paredzēts puikām un meitenēm 5+, piektais numurs.

Šajā numurā vajadzēs atjaunot senu pieminekli, izsekot briljanta zagļus, uzvarēt pūķi, atmaskot karnevāla dalībniekus, ceļot gaisa balonā, konsultēt briedi, atbrīvot liftā iesprūdušus cilvēkus, atšifrēt senus dokumentus, neitralizēt dinozauru un vēl daudz ko citu. Atrisini šīs un vēl citas lietas un noskaidro, kāda tipa slepenais aģents tu esi! Ja paveiksies, vari tikt arī pie vērtīgām balvām detektīvu konkursos.

Kopā ar žurnālu saņemsi arī slepeno detektīva rīku – uzlīmes, kuras vajadzēs likt lietā, risinot vienu no uzdevumiem, kā

arī konfektīti pirmajā skolas dienā.

1. Kas ir briljants?

a) gredzens ar dārgakmeni,

b) tīrs ogleklis,

c) noslīpēts dimants.

2. Kā sauc lielāko plēsīgo dinozauru, kurš jebkad ir dzīvojis

uz sauszemes?

a) triceratopss,

b) tiranozaurs,

c) albertozaurs.

3. Kurā gadā tika izgudrots elektriskais lifts?

a) 1880.gadā,

b) 1881.gadā,

c) 1882.gadā.

