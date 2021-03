Lieldienu aktivitātes Gulbenes novadā

Līdz 29.martam Druvienas kultūras nams aicina piedalīties fotogrāfiju konkursā "Mana pavasara atmoda", foto iesūtīt "WhatsApp" uz numuru 26403822. Balsošana par labāko fotogrāfiju - no 30.marta līdz 3.aprīlim "Facebook" Druvienas kultūras nama profilā. Balvas - no Lieldienu zaķa. No 2. līdz 5.aprīlim katru dienu no 10.00 līdz 18.00 Druvienas muižas parkā - Lieldienu Zaķa spēle ģimenēm "Saņem ceļa karti un atrodi brīnumu".

Līdz 4.aprīlim Rankas kultūras nams aicina piedalīties konkursā "Lieldienu zaķim pa pēdām". Sīkāka informācija sekos "Facebook" lapā "Rankas kultūras nams". 4.aprīlī iesūti foto vai fotokolāžu "Kā es svinu Lieldienas?" uz e-pastu “rankaskulturasnams@inbox.lv”.

Līdz 5.aprīlim Beļavas pagasta kultūras iestādes aicina piedalīties konkursā "Uzmini Lieldienu ticējumu!". No 7 vārdiem, kas atrodas uz pagasta teritorijā paslēptajām olām, jāsaliek Lieldienu ticējums. Pareizo atbildi sūti uz e-pastu “sarmite.viduce@gulbene.lv” vai “janis.skopans@gulbene.lv”. Trīs laimīgie uzvarētāji tiks izlozēti 6.aprīlī.

No 1. līdz 5.aprīlim Litenē - spēle "Meklējam Lieldienas". 4. aprīlī no 11.00 līdz 16.00 parkā pie Litenes tautas nama skanēs mūzika un darbosies foto, olu ripināšanas un šūpošanās stacijas.

No 2. līdz 4.aprīlim Kalnienas tautas nams aicina piedalīties krāsoto olu foto konkursā "Ola 2021". Iesūti savu krāsaino olu fotogrāfijas līdz 4.aprīļa plkst. 04.04 lietotnē "WhatsApp" uz numuru 28665789! Līdz 3.aprīļa plkst. 22.00 Kalnienā - akcija "Zaķīts skrēja ciku caku". Izveido teicienu par Lieldienām, izmantojot vārdus uz olām, kas paslēptas Kalnienas tautas nama teritorijā!

No 2. līdz 5.aprīlim Līgo pagastā - Lieldienu aktivitātes "Pa Lieldienu zaķa pēdām!". Sekojot kartei, iedzīvotāji aicināti sameklēt Lieldienu olas ar vārdiem un salikt tautasdziesmu, pamanīt zaķus un atminēt mīklas, kā arī atrast pēc iespējas vairāk cālīšu, kas noslēpušies pagasta teritorijā. Aicināti piedalīties arī Lieldienu groziņu, dekoru, olu foto izstādē (jāsūta "WhatsApp" uz numuru 29337845), kas tiks publicēta sociālajās vietnēs.

4.aprīlī Lejasciema kultūras nams aicina doties aktīvā pastaigā "Pakaļdzīšanās Lieldienām". Parkā pie kultūras nama gaidīs Lieldienu zaķis, šūpolītes, olu ripināšanas silīte, Lieldienu koks, Lieldienu zaķa pārsteigumi.

4.aprīlī no 12.00 līdz 16.00 Lizuma pils dārzā - dekoratīvo olu, trušu un pērļvistiņu apskate. Uz Lizuma kultūras nama afišu dēļa varēs iepazīties ar Lieldienu tautasdziesmām un ticējumiem.

4.aprīlī visas dienas garumā - "Oliņ boliņ ap Stāmerienas ezeru". Lielā pastaiga ar radošām un sportiskām aktivitātēm.

4.aprīlī no 10.00 līdz 13.00 Stāķos un Šķieneros - Lieldienu foto orientēšanās. Pie Stāķu sporta nama paņem anketu ar uzdevumiem, atrodi kontrolpunktus, aizpildi uzdevumus anketā, atstāj anketu sporta nama pastkastē un piedalies izlozē!

4.aprīlī Jaungulbenē - Lieldienu ekspedīcija. Pieteikšanās pa tālruni 28359700.

4.aprīlī no 14.00 līdz 16.00 Gulbenē - pavasara lielbrauciens ar uzdevumiem "Iešūpo prieku!". Sapucē savu braucamrīku - auto, velosipēdu, skrejriteni vai mototransportu Lieldienu noskaņās. Dodies uz Gulbenes kultūras centru, saņem leģendu un ļaujies norādēm. Aktīvajiem dalībniekiem - balvas! 17.00 Gulbenes kultūras centra skatlogā - muzikāls sveiciens no grupas "Rolise".

5.aprīlī no 10.00 pie Tirzas kultūras nama - “Lieldiena aust un staro no trejdeviņām šūpolēm”. Lieldienu ierotāšana - muzicēs folkgrupa “Izkapts”. Akcijas “Gaidām spārnotos draugus” noslēgums - izvietoto putnu būrīšu apskate. Iespēja apskatīt Meteņlaika sniegavīru un skulptūru foto pie āra lapenes. Trušu sēta. Olu ripināšana, olu slēpņu meklēšana un atrašana. Foto ligzdiņa ar vides objektiem.