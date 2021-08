“Liels un mazs” izdod grāmatu “Dorabellas istaba” (konkurss)

Bērnu grāmatu izdevniecībā “Liels un mazs” klajā nākusi Daces Kravales grāmata “Dorabellas istaba”, kas paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.



Grāmatas galvenā varone Dorabella ir meitene, kas no savas mammas Doriannas un viņas māsas Izabellas mantojusi ne vien “salikto” vārdu, bet arī rakstura īpašības, izdomu, aizraušanos ar mākslu un senām, interesantām lietām. Tās ir lietas ar vēsturi un stāstu, kā arī ar savu raksturu – katrs Dorabellas istabas iemītnieks prot runāt un atklāj viņai savu izcelsmi un piedzīvojumus. Kad sagaidīti Ziemassvētki, ciemos ierodas krustmāte, mākslas kuratore Izabella, un ierauga meitenes visa gada garumā sakrātos zīmējumus un savāktos herbārijus. Izabellas vadībā istaba pārvēršas par dzīvu un līksmu mākslas izstādi – labāko Ziemassvētku dāvanu pašai Dorabellai un visiem viņas draugiem.



Šī grāmata mudina nebūt vieglprātīgi nevērīgiem pret vecām lietām un veciem laikiem, kurus var neiedziļinoties aizmest un aizstāt ar jauniem. Stāsta gaitā bērni sastopas ar restaurācijas jēdzienu, pievērš uzmanību vecu lietu vēsturiskajai un cilvēciskajai vērtībai, tajās iemiesotajām attiecībām, bet līdztekus tiek akcentēta radoša izdoma un spēle gan ģimenes ikdienā, gan bērnu jaunradē, gan radošās profesijās.

Grāmatu ilustrējusi māksliniece Vivianna Maria Stanislavska. Grāmatas izdota ar vokālās studijas “Momo” vecāku fonda atbalstu.







Atbildi pareizi... un, iespējams, laimēsi Daces Kravales grāmatu bērniem “Dorabellas istaba”.

1. No kādas valodas cēlies vārds “herbārijs”?

a) grieķu,

b) franču,

c) latīņu.

2. Kurā gadā tika izgudrots pirmais tehniskais paņēmiens

restaurācijā – gleznu dublēšana?

a) 1650.gadā,

b) 1660.gadā,

c) 1670.gadā.

3. Kurā valstī pirmoreiz parādījās kumodes?

a) Itālijā,

b) Francijā,

c) Anglijā.

Sūti atbildes līdz 15.augustam uz e-pastu “laime@dzirkstele.lv” vai īsziņā uz tālruni 26415659, norādot vārdu un uzvārdu!





3.augusta laikrakstā “Dzirkstele” izsludinātā konkursa atbildes: 1. a) Lelde Stumbre bijusi 11.Saeimas deputāte; 2. c) Leldes Stumbres biogrāfiskais romāns “Maija, Cher Ami!” veltīts Maijai Silmalei. Grāmatu “Perfekcioniste” laimēja

Ausma Strupiša. Apsveicam! Balvu var saņemt redakcijā.