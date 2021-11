"Liels un mazs" izdod grāmatu "Sestklasnieki neraud" (konkurss)

Bērnu grāmatu izdevniecībā “Liels un mazs” klajā nākusi holandiešu rakstnieka Žaka Frīnsa grāmata vidējā skolas vecuma bērniem “Sestklasnieki neraud” Ineses Paklones tulkojumā. Oriģinālilustrācijas grāmatai veidojis mākslinieks un animācijas režisors Edmunds Jansons.

Žaks Frīnss Latvijā labi pazīstams ar stāstu krājumu “Skolotājs Jāps var visu”, pēc kura motīviem veidota Jaunā Rīgas teātra izrāde bērniem “Skolotājs Jāps un klase”.

Arī rakstnieks pats ir bijis skolotājs bērniem no 6 līdz 12 gadu vecumam, vēlāk arī pamatskolas direktors. Stāstos viņš ietvēris daudz ko no pedagoga gadu pieredzes. Grāmata “Sestklasnieki neraud” balstās uz reāliem notikumiem klasē, kuras audzinātājs bijis Žaks Frīnss. Tie ir traģiski notikumi, par kuriem ir smagi domāt, runāt, arī lasīt – grāmatas galvenā varone Akija saslimst ar leikēmiju. Akijas, viņas ģimenes, klasesbiedru un skolotāju pārdzīvojumi atainoti ļoti cilvēciski, bez lieka patosa, bet ar lielu sirsnību un brīžiem pat lietišķi – tā, lai palīdzētu bērniem meklēt atbildes situācijā, kad radušās bailes un jautājumi.

Rakstnieks izprot un respektē bērnu uztveres īpatnības un lasītprasmes līmeni, raksta viegli uztveramā, tomēr bagātā, ar ikdienas leksikas krāsām atdzīvinātā valodā, ko veiksmīgi atveido tulkotāja. Viņš nevairās ne no jokiem, ne no asarām, risina svarīgas saskarsmes un tolerances problēmas.

“Stāsta varoņos atpazinu arī mūsu bērnus, ģimenes, mūsu slimnīcas māsiņas, dakterus un nodaļas ikdienas dzīves ainas. Mazās holandietes Akijas stāsts ir kā gaiša piemiņa daudziem drosmīgiem bērniem,” saka Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Žaks Frīnss ir viens no visvairāk lasītajiem Nīderlandes bērnu rakstniekiem, viņš vairākkārt saņēmis literāras balvas un bērnu žūrijas atzinību. Grāmata „Sestklasnieki neraud” 2012. gadā ekranizēta, apbalvota Nīderlandes Nacionālajā filmu festivālā un pazīstama skatītājiem arī citās valstīs.

Grāmatas “Sestklasnieki neraud” izdošanu atbalstījusi Eiropas Komisijas programma “Radošā Eiropa” un Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammā “Kultūrelpa”, kā arī Nīderlandes literatūras fonds.





Atbildi pareizi... un, iespējams, laimēsi Žaka Frīnsa grāmatu “Sestklasnieki neraud”.

1. Par ko bērnībā sapņoja mācīties Žaks Frīnss?

a) par aktieri,

b) par skolotāju,

c) par ārstu.

2. Kuras klases audzinātājs ir skolotājs Jāps Žaka Frīnsa grāmatā “Skolotājs Jāps var visu”?

a) 1.klases,

b) 2.klases,

c) 3.klases.

3. Kuras animācijas filmas režisors ir mākslinieks Edmunds Jansons?

a) “Projām”,

b) “Lupatiņi”,

c) “Zīļuks”.

Sūti atbildes līdz 28.novembrim uz e-pastu “laime@dzirkstele.lv” vai īsziņā uz tālruni 26415659, norādot vārdu un uzvārdu!





