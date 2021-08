“Liels un mazs” piedāvā “Pankūku torti” (konkurss)

Grāmatu apgādā “Liels un mazs” klajā nākusi Svena Nūrdkvista grāmata bērniem “Pankūku torte”. Tas ir aizraujošs, fantāzijas pārpilns stāsts par pankūku tortes cepšanu kaķim, kuram dzimšanas diena ir trīs reizes gadā. Šajā stāstā ir ļoti daudz maiguma, iejūtības un neparasti pozitīvs skatījums uz dzīvi. Zviedrijas lauku ainava tēlota ar mīlestību un lielu rūpību, tāpat kā stāsta varoņi, kuri tiešām ir īstas personības.

Grāmatas autors Svens Nūrdkvists dzimis 1946.gadā Helsingborjā un visu savu mūžu zīmējis un gleznojis. Viņš bijis arhitekts, skolotājs un nodarbojies arī ar grafiku. 1983.gadā Svens Nūrdkvists uzvarēja apgāda “Opal” bilžu grāmatu konkursā. Rakstniekam patīk strādāt galdnieka darbus un veidot mehāniskas konstrukcijas. Svena Nūrdkvista ilustrācijām raksturīga krāsu un detaļu bagātība, kurai līdzīgu grūti sastapt. Katra ilustrācija ir kā īpaša pasaule: pilna ar sīkām būtnēm, kuras var aplūkot ilgi, un tomēr iespējams atrast jaunus, iepriekš nepamanītus sīkumus.



Grāmatu “Pankūku torte” ilustrējis pats autors, no zviedru valodas tulkojusi Mudīte Treimane.

Grāmata piemērota priekšā lasīšanai no trīs gadu vecuma.



1. Kā sauc kaķi Svena Nūrdkvista grāmatās?

a) Fanduss,

b) Funduss,

c) Finduss.

2. Kā sauc pirmo Svena Nūrdkvista grāmatu?

a) “Āgatons, Ēmans un Alfabēts”,

b) “Burts, Cipars un Alfabēts”,

c) “Alfa, Beta un Alfabēts”.

3. Kā sauc grāmatu, ko sarakstījusi tulkotāja Mudīte Treimane?

a) “Tūves Jānsones darbi un nedarbi”,

b) “Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi”,

c) “Svena Nūrdkvista darbi un nedarbi”.

