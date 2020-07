Līgo top kārtīgi podi

Pie sociālā aprūpes centra “Siltais” Līgo pagastā piektdien, 17. jūlijā, vairāk nekā divdesmit interesenti pulcējās, lai izgatavotu sev orģinālus cementa podus. Inga Dimpēna bija viena no podu darbnīcas vadītājām un palīdzēja tapt interesantiem rezultātiem gan paša sociālā centra darbiniecēm, gan interesentiem no apkārtējiem pagastiem. Bija atbraukusi komanda pat no Lejasciema.

I.Dimpēna stāsta, ka pamatizejvielas podu tapšanā bija cements, ūdens un nevajadzīgi audumi. Cements sākumā tika sajaukts ar ūdeni. Tikmēr katrs sagatavoja līdzpaņemtās vecās drēbes un audumus. Noderot pilnīgi viss, sākot ar vecām biksēm un krekliem. Tad atrod kādu citu lielāku bļodu vai podu, kas noderēs formas veidošanā. I.Dimpēna rāda uz vienu veikumu, kur par pamatu izmantota banānu kaste. “To vēl apklāj ar plēvi, lai vieglāk izņemt ārā. Izvēlēto lupatu vai drēbi iemērc ūdenī, izgriež sausu un tad iemērc javā. Konsistencei jābūt kā pušķidram saldajam krējumam. Ja sausu lupatu iemērksi uzreiz cementā, tad audums sasūks visu ūdeni un cements paliks tāds burzīgs. Tālāk liek riņķī podiem samērktās lupatas un veido kādu formu vien vēlies,” procesu raksturo I.Dimpēna. Vairāki podi tika arī dekorēti ar tādām kā “rozītēm”. Arī tās veidoja pašu audumu pastiepjot, sarullējot un sasienot mezglos. Vecās drēbes kalpoja lieliski dažādu krokojumu un māksliniecisku locījumu veidošanā.

Podu taisītājas ar uzdevumu galā tika trīs stundu laikā. Pēc tam podi atstāti kalšanas procesam uz vairākām dienām.

“Darbnīcu organizēja Līgo kultūras nams sadarbībā ar sociālo aprūpes centru. Paldies arī Inesei Lesiņai, ka varējām izmantot šo teritoriju un viņa pati arī iesaistījās un pamācīja, kas un kā jādara. Arī man tapa savs puķu pods. Es to izmantošu pie kultūras nama ieejas,” atklāj Līgo kultūras nama vadītāja Kristīne Bekmane.

Ideja sākotnēji ieraudzīta internetā. I.Dimpēna stāsta, ka jau pirms tam pašā sociālajā aprūpes centrā tapuši pirmie podi, kas tagad rotā ieejas abās pusēs. Tajos jau sastādīti krāšņi ziedi, kuri tur jūtas lieliski. “Mums pie aprūpes centra sataisīti seši podi. Tad vairāki sāka prasīt, kā tie izdevušies, izlēmām pamēģināt šādu darbnīcu,” stāsta sociālā centra darbiniece.

Darbnīcā tika izgatavoti 22 podi un tika izlietoti četri lielie 40 kg cementa maisi. Jaucot masu, var likt klāt arī PVA līmi, bet I.Dimpēna stāsta, ka rezultāts ne ar ko neatšķiroties. “Labi der parastais cements un ūdens. Nu smuki izskatās tie paši podi beigās. Man arī mājās pie dārza ir divi nolikti un tajos ziedi ļoti labi izskatās. Ja blakus podā es regulāri katru vakaru leju puķes, tad šajā kādas divas trīs dienas nav jālej. Mēs šeit pie aprūpes centra podos dziļumā ielikām vecus zarus un pat nopļautu zāli un mitrums ļoti labi turas,” rāda un stāsta I.Dimpēna. Podi būs daudzgadīgi un izturīgi.