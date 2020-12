Lizumā - neparastas egles

Tuvojoties gada nogalei, lai nezaudētu svētku prieku un Ziemassvētku sajūtu, Lizuma kultūras nama vadītāja Elita Dūte organizēja akciju “Neparastā Ziemassvētku egle”, kurā katrs, kurš piedalījās, piedzīvoja īpašu Ziemassvētku gaidīšanas laika noskaņu. Neparastas eglītes tagad grezno Lizuma pils dārzu, uzburot patīkamu atmosfēru.

E.Dūte stāsta, ka eglīšu izgatavošana bija vienojošs pasākums kolektīvos, dodot iespēju cilvēkiem kopā darīt labas lietas. “Vienu skaistāko eglīti grūti izcelt. Katras eglītes izgatavošanā ieguldīts milzīgs darbs, kurš nav vienā dienā paveicams. Visas eglītes ir skaistas, mīļas un interesantas. Savukārt tiem, kuri nevarēja atnākt, sūtījām sveicienu no gaismas egles, kuras stari sniedzās augstu naksnīgajās debesīs,” stāsta E.Dūte.

Svētdien, 20.decembrī, egles iemirdzējās krāsainās prožektoru gaismās, tā radot sirsnīgu un gaišu noskaņu apmeklētāju sirdīs. “Šī bija tāda īpaša, vienreizēja pastaiga starp neparastām eglītēm. Piepildīta ar patiesu prieku un laimes sajūsmu. Varbūt tas bija ceturtās adventes, varbūt 2020.gada decembra 20 dienu, 20 stundu, 20 minūšu un 20 sekunžu nopelns, bet varbūt ne… Svētku noskaņa iedvesmoja, pils dārzā izskanēja daudz labu vārdu un vēlējumu. Kāds no Lizuma viesiem priecājās par to, kāda skaista “pilsētiņa” ir Lizums, izsakot vēlmi šeit labprāt dzīvot. Tas bija tik mīļi un sirsnīgi!” atzīst E.Dūte.

Svētdien lizumnieši izteica vēlmi, ka arī nākamā gada nogalē jāturpina šī akcija, jo tie, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties, varēs savas radošās ieceres īstenot nākamgad.

Neparastās eglītes veidoja Lizuma pagasta pārvaldes, Lizuma vidusskolas, “Avoti SWF”, Lizuma pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis”, Lizuma bibliotēkas, SIA “Dimdiņi”, SIA “Kraujas Z”, Gulbenes mākslas skolas Lizuma klases, Gulbenes mūzikas skolas klavieru klases, tekstila un mākslas studijas “Quilt Art” un Lizuma kultūras nama darbinieku kolektīvi.

Eglēm skaisti sarindoties un uzposties palīdzēja: Uģis Aigars, Inese Dambe, Inga Sebre, Dace Cīrule, Andrejs Cīrulis, Evita Dārzniece, Līga Ozoliņa, Aigars Ozoliņš, Mārtiņš Bondars, Marģeris Bisenieks, Ivars Bumburs, Ilze Šuļja un Ģirts Doropoļskis. Eglītēm pārtapt dažādās krāsās palīdzēja Ivars Saide ar gaismotāju komandu. E.Dūte saka lielu paldies Elmāram Ūdrim, kurš palīdzēja eglītēm nepalikt tumsā.