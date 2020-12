Mācītāja Aija Greiema par Ziemassvētkiem

Viss sākas ar vienu Marijas jāvārdu Dievam. Viss sākas ar vienu “Vārds tapa miesa un dzīvoja starp mums”… Viss sākas ar silīti, mazu šūpuli, kurā gulda mazu bērnu. Un tad kādā brīdī šis bērns pāraug šūpuli, viņam tajā vairs nav vietas. Viņa mīlestība izaug no šūpuļa un kļūst par Pasaules mīlestību. Viņa rokas izaug no šūpuļa un kļūst par rokām, kuras pie krusta apkampj visu cilvēci. Viņa kājas izaug no šūpuļa un kļūst par noputējušām kājām, kas nenogurušas staigā pie ļaudīm, lai pasludinātu labu vēsti, labu ziņu, lai pieskartos, lai dziedinātu, lai līdz tevīm, līdz tavai sirdij aizietu… Viņa sirds izaug no mazā šūpuļa un kļūst par Pestītāja sirdi, kurā visi saņem piedošanu, pieņemšanu. Ziemassvētki atgādina – viss sākas ar mazumu, ar mazu silīti, bet pāraug dievišķā lielumā un nozīmīgumā. Un tev tajā lielumā ir vieta. Tev ir vieta šajā lielajā mīlestībā. Tev ir vieta šajā Dieva mīlestības stāstā.