Maija Grosa piedāvā “Spēlēt dzīvi” (konkurss)

Izdevniecība “Latvijas mediji” sērijā “Vakara romāns” laidusi klajā Maijas Grosas debijas romānu “Spēlēt dzīvi”. Maija Grosa (1988) ir kaislīga grāmatu lasītāja, mīl dabu, mūziku, interesējas par sevis izzināšanu un pilnveidošanu, ir māmiņa meitai un dēlam, draugs un aizstāvis dzīvniekiem.



““Spēlēt dzīvi” ir mans pirmais romāns, kurš tapa īsi pirms pandēmijas pasaulē. Lai gan visi tēli un situācijas romānā ir manas fantāzijas augļi, nenoliedzami, tajā ir daļa no manis. Romāna rakstīšanai briedu septiņus gadus. Katrā Jaungada naktī ievēlējos, kaut varētu izdot grāmatu. Un tad man nāca atklāsme – lai vinnētu loterijā, ir jānopērk biļete,” saka grāmatas autore.



Restorāna vadītāja Solvita ir perfekcioniste. Visam jābūt līdz pēdējam sīkumam ideāli gan darbā, gan izskatā, gan attiecībās. Kad izrādās, ka draugs kļuvis neuzticīgs, Solvitas rūpīgi būvētā pasaule sadrūp. Atriebjoties jaunā sieviete sāk koķetēt ar lauku puisi, talantīgo mehāniķi Artūru. Nekas nopietns taču tur nevar sanākt, tikai plāksteris sirdij, jo lauki un Solvita ir nesavienojami lielumi, turklāt viņa uzreiz neiepatīkas Artūra apsviedīgajai vecmāmiņai...



“Mīliet sevi, savus bērnus, suņus, kaķus! Mīliet ienaidnieku un balto piemājas bērzu! Mīliet! Gadiem ilgo krāto masku noraušanas process ir sāpīgs un grūts process, tomēr, lai ietu tālāk, neīstais jāatstāj pagātnē. Ir jāpārvar tumšākā nakts, jo pēc tās vienmēr nāk dziedinošā gaisma,” saka Maija Grosa.

“Šis noteikti ir viens no maniem mīļākajiem “Vakara romāniem”. Valoda dzirkstī katrā lappusē, autore tik precīzi savieno vārus teikumos, ka, ainām mainoties, tu esi te kartupeļu pagrabā, te jau kraties traktorā. Vārdi atdzīvina ainas un ierauj lasītāju pilsētas burzmā vai lauku idillē. Stāstam raiti ritot uz priekšu, redzam, kā atplaukst sieviete, kas radusi sev uzlikt masku. Darbā uzposta, skaista dāma, maina vīriešus vienu pēc otra, lai tikai nepieķertos kādam no viņiem. Bet tad Lauris aiziet no viņas, kuru taču neviens nepamet, un iemesls tam ir pavisam smieklīgs – draudzene ir pārāk ideāla. Solvita nolemj atriebties, savaldzinot viņa labāko draugu. Norunājot satikšanos ar Artūru viņa lauku ciemā, Solvita vēl nenojauš, kur iepinusies. Droši vien paredzami, bet tik skaisti!” raksta grāmatu blogere Zane Berce.







