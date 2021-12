“Mazpilsēta” – romāns ar pievienoto vērtību (konkurss)

Klajā nācis Artura Balta biznesa romāns “Mazpilsēta”. Jau sešpadsmitais autora, īstajā vārdā Artura Vaišļas, daiļliteratūras darbs, bet tikai otrais biznesa romāns atjaunotās Latvijas vēsturē.

Biznesa romāns ir unikāls daiļliteratūras formāts, kas lasītājam dāvā iespēju ne tikai sekot līdzi sižeta līnijai, notikumiem, galveno varoņu dzīvei un pārdzīvojumiem, bet saistošā veidā ļauj iepazīt uzņēmējdarbības principus, vadītprasmi, riskus un izaicinājumus, rosina aizdomāties, vērtēt un apcerēt. Savā ziņā biznesa romānu var salīdzināt ar mūsdienās tik populārajām pašpalīdzības grāmatām, jo līdztekus sižeta līnijai ir daudz dziļāks slānis, kas neizbēgami rosina domāt un iedziļināties.

“Man bija svarīgi rakstīt grāmatu par tēmu, kas ir aktuāla plašam lasītāju lokam un vienlaikus var būt noderīga arī kā uzņēmējdarbības mācību grāmata. Man patika doma, ka, lasot daiļliteratūru, iespējams apgūt uzņēmējdarbību,” saka autors Arturs Vaišļa.

Biznesa romāna ideja par krājaizdevumu sabiedrībām autoram radusies, kā juristam strādājot ar Eiropas Savienības projektiem Ludzas rajona partnerībā, kur daudzas spožas idejas palikušas nerealizētas tieši trūkstošā līdzfinansējuma dēļ, savukārt citas, pārvarot finansējuma trūkuma šķērsli, soli pa solim realizējušās. “Krājaizdevu tēma mani tiešām aizrāva, tāpat kā tā sauktais biznesa veiksmes faktors, kas patiesībā slēpjas pavisam citur – zināšanās, izpratnē, pieredzē un uzņēmuma īpašnieka attieksmē gan pret biznesu, gan cilvēkiem. Ļoti interesanta tēma,” saka autors un piebilst, ka arī krājaizdevu biedrībām Latvijā saredz neizmantotu potenciālu.

Galvenais varonis jūtas parādā sabiedrībai, kas ļāva viņam tikt pie turības, un uzskata par morālu pienākumu sniegt vietējiem uzņēmējiem atbalstu kā biznesa mentors. Atrodot līdzīgi domājošos, viņš pārliecina vietējo sabiedrību par finanšu kooperācijas izdevīgumu un palīdz izveidot vietējo krājaizdevu sabiedrību – dzinējspēku apkaimes attīstībai un izaugsmei. Kā tās vadītājs sāk izsniegt kredītus jaunajiem uzņēmējiem. Atrod mūža mīlestību un no jauna iepazīst sirds siltumu.

Romāns vienlīdz paredzēts abu dzimumu auditorijai, un tā mērķis ir paplašināt lasītāju redzesloku un ieteikt praktiskus biznesa problēmu risinājumus, kā arī motivēt veidot un vairāk iesaistīties vietējās krājaizdevu sabiedrībās.

Zināmākie latviešu biznesa romāni ir Viļa Lāča “Zvejnieka dēls” un Jāņa Sārta “Stikla lauskas”. Pirmais no biznesa romāniem atjaunotajā Latvijā ir Mārītes Šperbergas “Paslēpies biznesā” (2009). Tagad kārta otrajam - “Mazpilsēta”!

Darba radīšanai ir izmantots AKKA/LAA Autora stipendijas finansējums.







Atbildi pareizi... un, iespējams, laimēsi Artura Balta romānu “Mazpilsēta”.

1. Kā sauc Artura Vaišļas pirmo grāmatu?

a) “Mauzeru pavēlnieki”,

b) “Pogaino joku gabali”,

c) “Policista blēņu stāsti”.

2. Ar kādu pseidonīmu kopš 2011.gada Arturs Vaišļa izdod savas humora un satīras žanra grāmatas?

a) Kaprālis Dāvis,

b) Arturs Balts,

c) A II Pozitīvs.

3. Kad Arturam Vaišļam ir dzimšanas diena?

a) 10.decembrī,

b) 15.decembrī,

c) 25.decembrī.

