Multimediālā ekspozīcija uz Stāmerienas pils sienas būs redzama arī turpmāk

Stāmerienas pilī telpas ir piešķirtas arī Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam. Šajās telpās arī tagad apskatāmas 18. un 19.gadsimta mēbeles, ko muzejam atvēlēja Rundāles pils. Otra daļa mēbeļu pilī ir dāvinājums no vācu mecenāta. Šobrīd nav apskatāmas slavenā novadnieka Leo Svempa gleznas, jo nav piemēroti apstākļi pilī.

Savukārt pils bēniņu stāvā var apskatīt arī izstādi no plenēriem, kur gleznota pils un tās apkārtne.

I.Lapse atgādina, ka pils atvērta: no otrdienas līdz piektdienai - no pulksten 10.00 līdz 16.00, brīvdienās - no pulksten 10.00 līdz 17.00. Pirmdienās pils ir slēgta. Par ieeju pilī jāmaksā: 2,50 eiro - pieaugušajiem, 1,50 eiro - skolēniem, pensionāriem, studentiem un personām ar invaliditāti.

Savukārt multimediālā ekspozīcija, kas tiek rādīta uz Stāmerienas pils ziemeļu sienas un kas jau izpelnījusies lielu cilvēku interesi, decembrī no otrdienas līdz piektdienai būs redzama pulksten 18.00, brīvdienās - pulksten 16.00. Vairāk foto ŠEIT.

“Ekspozīcija skatāma pēc tumsas iestāšanās, bet, kā zināms, saule maina rietēšanas laiku, tāpēc arī mainīsies laiks, kad tiks rādīta šī ekspozīcija,” skaidro I.Lapse.

Stāmerienas pils jau ir piesaistījusi daudzu interesi. Janvārī jau ir rezervēti ekskursiju laiki, kā arī pieteikta laulību ceremoniju rezervācija vasarā.