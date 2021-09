Muzejs piedāvās klausīties baronu sarunu Vecgulbenes muižas parkā

Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzeja iecere ir piesaistīt ikvienu Vecgulbenes muižas apmeklētāju ar pusstundu ilgu audiostāstu par baronu Volfu – Marisas un Heinriha – dzīvi Vecgulbenes muižā.

Iecere “Parka stāsti” ir atbalstīta Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Kultūrelpa” kā projekts “Muzejs bez robežām”, kam piešķirts 6250 eiro finansējums. Tas paredzēts ieceres izstrādei.

Ar šo summu nepietiek. 22.septembrī novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē bija runa par pašvaldības atbalsta nepieciešamību. Turklāt lielākā apmērā, nekā tas bija paredzēts sākotnēji. Deputāti konceptuāli atbalstīja muzeja vajadzību, bet balsojums vēl notiks drīzumā gaidāmajā novada domes sēdē.

Mākslas daiļdarbs

Paredzams, ka audiovēstījumu (tapis, izpētot barona Heinriha māsas Izabellas diensgrāmatu, kuru mūsdienu uztverei pielāgot piekrita rakstniece Laima Kota) varēs dzirdēt trīs valodās – latviski, krieviski un angliski. Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzeja direktore Valda Vorza uzsver – tas, ko paveikusi L.Kota, ir neliels, autonoms mākslas daiļdarbs. Šo veikumu V.Vorza raksturo “kā ļoti iedvesmojošu”, tāpēc arī atbilstoši finansiāli novērtējamu. Muzejs rakstniecei vēlas samaksāt 280 eiro, ietverot nodokļu daļu.

L.Kota “Dzirkstelei” saka: “Rakstot dialogus, paturēju prātā, ka cilvēki klausīsies un staigās pa parku, un “ich liebe dich” (es mīlu tevi – vācu valodā) būtu kā klausīšanās aiz krūmiem, tāpēc - visai racionālas sarunas par Gulbenes Balto un Sarkano pili! Heinriha senči bija sakrājuši pietiekami daudz līdzekļu, lai Heinrihs dāvātu sievai gan pili, gan ierīkotu košuma dārzus! Bet mīlas nopūtu audiogidā būs visai maz!” Arī V.Vorza uzsver, ka L.Kota ir studējusi vēsturi, nevis ir tikai rakstniece. Šajā gadījumā muzejam tas ir svarīgi, jo jāstāsta vēsture interaktīvā formā.



Audioieraksts - trīs valodās



Paredzams, ka baronu stāsts audioierakstā tiks vēstīts sievietes (Marisas tēla) un vīrieša (Heinriha tēla) balsīs. Vīrieša balss tekstu ierunās Ģirts Krūmiņš (latviešu valodā) un Renarts Braufmanis (krievu un angļu valoda), sievietes balsi - Baiba Broka (latviešu valoda), Aija Vītoliņa- Freimane (angļu valoda) un Ilona Jahimoviča (krievu valoda). Balss ieraksts tiks veikts Latvijas Nacionālās bibliotēkas ierakstu studijā, atbilstošas mūzikas atlasi nodrošinās Renarts Braufmanis. Audiogida saturs tiks integrēts arī muzeja mājaslapā, ko papildinās parka fotogrāfijas no muzeja krājuma.

Audiogids kā āra skaļrunis bez displeja tiks uzstādīts pie Sarkanās pils Vecgulbenes muižas parkā.

Pakalpojuma pieejamība tiek nodrošināta arī cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti un īpašām vajadzībām (vājdzirdīgie, neredzīgie, cilvēkiem ratiņkrēslos). Iepriekš jau 29.jūlijā novada domes deputāti šo projektu atbalstīja ar pašvaldības finansējumu 810 eiro apmērā. Šī nauda paredzēta divu koka solu iegādei, četrām betona atkritumu kastēm un divām betona vāzēm.

Interese tikai palielinās

V.Vorza saka – interese par muzeju un tā piedāvājumu ir un palielinās. Lai sekotu situācijai, Vecgulbenes muižas parkā ir izvietots apmeklētāju skaitītājs. Tas paveikts muzeja cita projekta - “Dārza pērles” - īstenošanas gaitā. Jāatgādina, ka šis projekts tika īstenots no 2018.gada 1.maija līdz 2020.gada 30.aprīlim. Izmaksas tur bija 35 250 eiro, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 85 procenti jeb 29 962,50 eiro. Tika īstenota Sarkanās pils teritorijas labiekārtojuma projekta pirmā kārta, kas paredzēja pils nojauktās piebūves vietā izveidot betona bruģi un grants seguma gājēju celiņus, kā arī izveidot koku, krūmu un puķu stādījumus.