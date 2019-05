Muzeju nakts – izbaudīta

Arī Gulbenes novada Vēstures un mākslas muzejs par godu profesionālajiem svētkiem piedalījās Eiropas akcijā “Muzeju nakts”. 18.maijā četras stundas rīta pusē un piecas stundas vakarā līdz pusnaktij Vecgulbenes muižā bija atvērta oranžērija, Sarkanā pils, kā arī klēts. Visas tur izvietotās izstādes un ekspozīcijas ikviens varēja aplūkot par brīvu.

Muzeja direktore Valda Vorza “Dzirkstelei” stāsta – pavisam šajā diena un naktī piedāvājumu Gulbenē izmantojuši 740 cilvēku. Viņa atzīst, ka tas ir mazāk nekā bija gaidīts. Taču esot jāņem vērā, ka šajā dienā novadā vienlaikus notika daudz dažādu pasākumu.



Visvairāk labo vārdu un jautājumu V.Vorza no Muzeju nakts apmeklētājiem saņēmusi par Sarkanās pils apkārtnes pārdzimšanu.



“Man jautāja, vai tiešām ir cerības. Es atbildēju, ka cerības ir vienmēr,” viņa saka.



Patīkami bijis just, ka dažādu profesiju un dažāda vecuma cilvēkiem tik ļoti interesē Gulbenes vēsturiskā centra turpmāka attīstība. Cilvēki izteikušies, ka cer sagaidīt brīdi, kad pašvaldība būs atpirkusi Pils parku, kad parkā būs soliņi. Tāpat cilvēki līdz ar V.Vorzu sapņo par Sarkanas pils torņa un skatu laukuma atdzimšanu un par brīdi, kad tur sāks plīvot Latvijas Valsts karogs.

“Tas ir augstākais Gulbenes punkts,” saka muzeja direktore.

Druvienas “Silmaču” muzejs 18.maija vakarā bija atvērts septiņas stundas līdz pat pulksten 2.00 un šajā laikā to apmeklēja 81 cilvēks.



“Prieks, ka muzeju apmeklēja cilvēki, kuri pie mums viesojās pirmo reizi. Bija no Inešiem, no Cēsīm, no Rīgas. Cilvēkiem patika iespēja pašiem cept pankūkas un nogaršot tās. Īpaši ilgi muzejā uzkavējas dramaturgs Aivars Banka. Viņš uz Druvienu bija atbraucis kopā ar Liezēres amatierteātri, kurš rādīja viņa lugas “No Jāņiem līdz Pēteriem” iestudējumu,” stāsta muzeja vadītāja Sandra Āre.