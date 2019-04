Nacionālais kino centrs 4. maijā aicina uz tradicionālo Latvijas filmu maratonu

Valsts svētkos, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, Nacionālais Kino centrs jau tradicionāli rīko 4. maija Latvijas filmu maratonu kinoteātrī “Splendid Palace” – bezmaksas seansus abās kinozālēs visas dienas garumā un brīvdabas seansu kinoteātra priekšpagalmā vakara noslēgumā. Šāgada akcenti – jaunākās Simtgades filmas un sešas pirmizrādes, tai skaitā Lietuvas Simtgades filma; arī brīvdabas seanss iecerēts Simtgades programmas noskaņās – ar Juri Kaukuli, Jauno Jāņu orķestri un Rozes Stiebras filmu “Saule brauca debesīs”.



2019. gadā Latvijas filmu maratons kinoteātrī Splendid Palace notiek jau 15. reizi, un šāgada pirmais īpašais prieks ir tāds, ka visu rītu abās zālēs ir iespējams piedāvāt labu kino bērniem un ģimenēm – rīta programmā iekļautas Simtgades filmas Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi (Lielajā zālē 12:00) un Saule brauca debesīs (Mazajā zālē 11:00), bet rītu iesāks animācijas seanss pašiem mazākajiem (Lielajā zālē 10:30) – divas jaunas leļļu filmas no studijas Animācijas Brigāde un viena jauna zīmētā filma no studijas Rija, turklāt komplektā arī trīs filmiņas par slavenās Avārijas Brigādes piedzīvojumiem Eiropā, svinot faktu, ka nu jau 15 gadus Latvijas ir Eiropas Savienības valsts.

Starptautiskā kontekstā jāpiebilst, ka vairākas filmas 4. maija maratonā tiks demonstrētas ar subtitriem angļu un / vai krievu valodā, lai tās būtu pieejamas arī plašākai auditorijai un citu tautību skatītājiem (atzīmes par subtitru valodu norādītas programmiņā).





Pirmizrāžu maratons kinoteātra Splendid Palace Lielajā zālē sāksies ar seansu 16:00, kad tiks pirmizrādīta režisores Brigitas Eglītes dokumentālā filma Sestā diena (studija Mistrus Media) – vasarīgs stāsts par Skultes pagasta centru, kas sestdienās atdzīvojas un pārvēršas par raibu tirdziņu, iezīmējot dažādus vietējo iedzīvotāju raksturus un dzīvesstāstus.





Nākamā pirmizrāde Lielajā zālē – seanss 18:00, režisores Dzintras Gekas un līdzautores Gundegas Repšes dokumentālā filma Ilmārs Blumbergs; darbs pie tās sākās jau 2013. gadā, kad izcilais mākslinieks veidoja izstādi Es nemiršu. Tagad Ilmārs Blumbergs (1943-2016) turpina dzīvot filmā – kā hrestomātiska parādība un netverama matērija.





Lielās zāles pirmizrāžu virkni ar seansu 20:00 noslēdz dokumentālā filma 2018, studijas VFS Films 2018. gada Simtgades multimediju projekta vainagojums – šo poētisko pilnmetrāžas dokumentālo filmu režisors Dainis Kļava un scenārists Matīss Gricmanis veidojuši, izmantojot 15 filmēšanas grupu uzņemto materiālu TV īsfilmām, kas LTV1 ēterā tika demonstrētas kopīgā ciklā 2018. Latvijas hronika. Dažādos simtgades cilvēkstāstus dokumentālā filma 2018 apvieno citā redzējumā (bez teksta!), iedvesmojoties no leģendārās Ulda Brauna un Herca Franka filmas 235 000 000 (1966) un pārbaudot, vai poētiskā kino kodi darbojas arī šodien.





Viena pirmizrāde ieplānota arī kinoteātra Splendid Palace Mazajā zālē, turklāt starptautiska – Latvijas pirmizrādē viesosies lietuviešu kinematogrāfisti, kas veidojuši Lietuvas un Latvijas kopražojumu, vienu no Lietuvas Simtgades filmām – dokumentālo stāstu Zoodārzs Delta (seanss 15:00, filma lietuviešu valodā ar LV subtitriem). Datorspēļu stilistikā dizainētā filma aizved skatītāju uz 90. gadiem, kad neatkarību atjaunoja gan Latvija, gan Lietuva, un kaimiņvalstī nacionālās armijas paspārnē tika izveidota slepena speciālo uzdevumu vienība Delta. Vienības kareivju atmiņās atklājas dīvains kokteilis no patriotiskas degsmes un puiciskas pārgalvības, kuru iedvesmo VHS kasetēs skatītie Rembo un Brūsa Lī kinopiedzīvojumi…





Filmas veidošanas komandā Latviju pārstāv komponists Andris Indāns un producente Marta Bite, studija Tanka, kurā producēta arī režisora Mārtiņa Grauda dokumentālā filma Kondoru kalve (seanss Mazajā zālē 13:00). Uz eksotisku un elpu aizraujošu ainavu fona Dienvidamerikas kalnos titulētais gleznotājs Miķelis Fišers iedvesmojas savai mākslai, bet viņa draugs Mārtiņš Grauds meklē Miķeļa pēdas Meksikā, Peru, Bolīvijā un citur.





Latvijas simt pirmajā gadā arī 4. maija Latvijas filmu maratons vēl atgādina jubilejas noskaņas, demonstrējot vairākas no jaunākajām Simtgades filmām. Lielajā zālē 13:30 varēs (vēlreiz) noskatīties 2018. gada vispopulārāko Latvijas filmu – režisores Annas Vidulejas 30. gadu stilizāciju, Anšlava Eglīša romāna ekranizāciju Homo novus (līdz šim jau gandrīz 92 500 apmeklētāju), kas kinoteātros skatāma jau 30 nedēļas, bet joprojām pulcina interesentus. Mazajā zālē Simtgades spēlfilmas būs atrodamas dienas noslēguma seansos – 17:30 režisora Dāvja Sīmaņa Tēvs Nakts, kas nupat startējusi Maskavas kinofestivāla galvenajā konkursā, un 19:30 režisora Gata Šmita krimināldrāma 1906, programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei noslēdzošā filma.





Tradicionāli 4. maija Latvijas filmu maratona noslēgums iziet ārpus kinozālēm, uz Splendid Palace priekšpagalmu, kur līdz ar tumsas iestāšanos sākas brīvdabas seanss. Šogad arī nakts seansa ieskaņas koncerts atgādinās par Simtgades kino – no 21:00 pie kinoteātra ieejas muzicēs Jauno Jāņu orķestris un Juris Kaukulis, kurš komponējis skaņu celiņu Simtgades filmai Saule brauca debesīs. No 21:45 turpat uz sienas varēs arī vēlreiz (vai pirmoreiz) noskatīties šo Latvijas zīmētās animācijas klasiķes Rozes Stiebras jaunāko pilnmetrāžas filmu, kas pirmizrādi piedzīvoja tieši Latvijas jubilejas dienās – 2018. gada novembrī.





Šogad Nacionālais Kino centrs 4. maija Latvijas filmu maratona ietvaros sadarbojas ar apvienību Kinopunkts, kura jau vairāk nekā gadu izrāda visā Latvijā Simtgades filmas, un arī šajos svētkos notiek četri īpašie Simtgades seansu cikli, katrs savā novadā – Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un Zemgalē. Liepājas muzeja dārzā 4. maijā no 13:00 varēs noskatīties filmas Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi, Paradīze ’89, Homo novus un 1906, Ogres muzejs no 12:00 demonstrēs filmas Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi, Ievainotais jātnieks, Dziesmuvara un Turpinājums, Latgales seansi notiks Daugavpilī, Marka Rotko mākslas centrā, kur no 11:00 demonstrēs Simtgades spēlfilmas Bille, Homo novus un 1906, bet Zemgales seansi plānoti Dobeles kultūras namā, kur no 14:00 varēs noskatīties filmas Saule brauca debesīs, Jēkabs, Mimmī un runājošie suņi, Lustrum un 1906.





Ar Kinopunkta palīdzību 4. maijā daudzviet Latvijā tiks demonstrētas arī citas filmas – aizkustinoši patriotiskā un vienlaikus mākslinieciski izcilā dokumentālā īsfilma Lidija (režisors Andrejs Verhoustinskis, VFS Films), izsmeļošais Dziesmu svētku vēstures pētījums Dziesmuvara (režisors Askolds Saulītis) un arī Rīgas maratonā plānotā leļļu animācijas programma no studijas Animācijas Brigāde. Šādi seansi tieši 4. maijā notiks Gulbenē, Vidrižos, Lielvircavā, Subatē, Penkulē, Suntažos, Durbē, Zaļeniekos, Valgundē, Carnikavā, Baltinavā, Rēzeknes novada Lendžos un citur, bet Kinopunkts palīdz reģionu iedzīvotājiem tikt pie Latvijas kino arī citos datumos, un nākamais lielākais filmu izrādīšanas vilnis sagaidāms 18. maijā, Muzeju naktī.





4. maija Latvijas filmu maratonu organizē Nacionālais Kino centrs, sadarbības partneri – Rīgas Dome, pašvaldības SIA Rīgas nami, kinoteātris Splendid Palace un Latvijas filmu studijas.





4. MAIJS 2019 –

Nacionālā Kino centra LATVIJAS FILMU MARATONS





IEEJA BEZ MAKSAS VISU DIENU!

S – spēlfilma, D – dokumentālā filma, A – animācijas filma

ENG, RU – subtitru valoda, B/T – bez teksta





LIELĀ ZĀLE

10:30 – ANIMĀCIJA BĒRNIEM

PIRMIZRĀDE Puteklis (2018, Dace Rīdūze, Animācijas Brigāde, 13’)

Grāmatplaukta putekļu pasaulē dzīvo arī izglītotais Puteklis, un lielās tīrīšanas dienā viņš iepazīstas ar istabas saimnieku – zēnu, kam līdz šim dzīve likās pārāk garlaicīga.

PIRMIZRĀDE Parīzes noslēpumi (2018, Jānis Cimmermanis, Animācijas Brigāde, B/T, 9’)

Eifeļa torņa sarga būdiņā nodziest lampa un Avārijas brigādes vīri steidzas palīgā, taču nejauši atslēdz elektrību visai Parīzei, Luvru ieskaitot.

15 GADI EIROPĀ Korrida (2012, Jānis Cimmermanis, Animācijas Brigāde, B/T, 7’)

Pirmā filma par Avārijas brigādes darbiem Eiropā – palīdzība vajadzīga toreadoram Spānijā.

15 GADI EIROPĀ Vāsa (2013, Jānis Cimmermanis, Animācijas Brigāde, B/T, 8’)

Zviedrijas muzeja eksponātu – leģendāro norvēģu burinieku Vāsa – apsēdušas žurkas.

15 GADI EIROPĀ Tornis (2014, Jānis Cimmermanis, Animācijas Brigāde, B/T, 7’)

Slavenais Pizas tornis Itālijā sāk bīstami krakšķēt, un to metas glābt gan tūristi, gan Avārijas brigāde no Latvijas.

JAUNA FILMA Trakā Lapsa (2019, Agnese Aizpuriete, Filmu studija Rija, B/T, 7’)

Trakā lapsa saēdas bumbierus, palēkā uz batuta, izglābj lēno Gliemezi un tad Jūrnieka mājas pagalmā satiek skaistu Nāru akvārijā.





12:00

SIMTGADES FILMA Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi (A, 2019, Edmunds Jansons, Atom Art, ENG, 70’)

Centra puika Jēkabs spiests nedēļu pavadīt Maskačkā pie māsīcas Mimmī, un viņiem jāsadraudzējas, lai kopā ar runājošajiem suņiem paglābtu skaisto priekšpilsētu no debesskrāpjiem un lielveikaliem.





13:30

SIMTGADES FILMA Homo novus (S, 2018, Anna Viduleja, Film Angels Production, ENG/RU, 122’)

Jau vairāk nekā 92 000 skatītāju pulcinājusi šī Anšlava Eglīša romāna ekranizācija, džeziskā vieglumā tēlojot 20. gadsimta 30. gadu Rīgu.





16:00

PIRMIZRĀDE Sestā diena (D, 2019, Brigita Eglīte, Mistrus Media, 52’)

Ikdienā Skultes pagasta centrs ir tukšs un kluss, bet sestdienās tas pārvēršas par raibu ļaužu un preču festivālu – lauku tirdziņu. Sestajā dienā Dievs radīja cilvēku, bet neatbildēja uz visiem jautājumiem.





18:00

PIRMIZRĀDE Ilmārs Blumbergs (D, 2019, Dzintra Geka, Studija SB, ENG, 56’)

2013. gadā, kad izcilais mākslinieks Ilmārs Blumbergs (1943-2016) veidoja izstādi Es nemiršu, sākās šīs filmas uzņemšana. Tagad viņš turpina dzīvot filmā – kā hrestomātiska parādība un netverama matērija.





20:00

PIRMIZRĀDE 2018 (D, 2019, Dainis Kļava, VFS Films, B/T, 70’)

Latvijas valsts simtgadē 15 režisori un filmēšanas komandas radīja katrs savu stāstu – Latvijas cilvēka portretu uz simtgades notikumu fona. Dokumentālā filma 2018 apvieno šos stāstus citā redzējumā – kā analoģiju ar Rīgas poētiskā dokumentālā kino skolas paraugu, leģendāro filmu 235 000 000.





MAZĀ ZĀLE

11:00

SIMTGADES FILMA Saule brauca debesīs (A, 2018, Roze Stiebra, Studija Lokomotīve, ENG/RU, 75’)

Lai atrastu Tumsas valdnieces Selēnas nozagto Saules un Mēness meitu, lai pasaulē atjaunotos visu lietu kārtība, ir vajadzīgs Cilvēks!





13:00

JAUNA FILMA Kondoru kalve (D, 2018, Mārtiņš Grauds, Tanka, 70’)

Miķelis Fišers, viens no spilgtākajiem savas paaudzes māksliniekiem, pamet visu, lai dotos uz Latīņameriku smelties iedvesmu un spēku. Viņam pa pēdām seko draugs un režisors Mārtiņš Grauds, meklējot Miķeli Meksikā, Peru, Bolīvijā, Somijā, Itālijā un Latvijā.





15:00

PIRMIZRĀDE / LIETUVAS SIMTGADES FILMA

Zoodārzs Delta / Delta Zoo (D, 2018, Andrius Lekavičius, Lietuva / Latvija, LV, 92’)

90. gados jaunieši visā pasaulē VHS kasetēs skatījās asa sižeta karatē filmas un gribēja būt supervaroņi – kā Brūss Lī, Džekijs Čans, Stallone un Švarcenēgers. Lietuvā tādi puiši sastājās pirmajā nacionālajā militārvienībā, ko izveidoja neatkarību atguvušās valsts armija; slepenās vienības neoficiālais nosaukums bija Zoodārzs Delta.





17:30

SIMTGADES FILMA Tēvs Nakts (S, 2018, Dāvis Sīmanis, Mistrus Media, LV/RU, 86’)

Žaņa Lipkes rīcība, vācu armijas okupētajā Rīgā glābjot no nāves pilnīgi svešus ebrejus, bija pilnīgs pārsteigums un brīnums visiem. Kas tas bija pašam Žanim? – Azarts, pārgalvība, spīts vai vienkārši cilvēcība?





19:30

SIMTGADES FILMA 1906 (S, 2018, Gatis Šmits, Tanka, ENG/RU, 90’)

Revolūcijas un terora laikmets Latvijā. Segvārdi, konspiratīvie dzīvokļi, pārdrošas bruņotas operācijas, revolūcijas romantika un mīlestība… un turpat blakus – pārgalvība, nejaušība, nodevība un nāve.





KINOTEĀTRA PRIEKŠPAGALMĀ BRĪVDABAS SEANSS TUMSĀ

No 21:00 muzicē JURIS KAUKULIS un JAUNO JĀŅU ORĶESTRIS

No 21:45 – Simtgades animācijas filma SAULE BRAUCA DEBESĪS (2018, Roze Stiebra, Studija Lokomotīve, 75’)