No 12.janvāra Gulbenes novada bibliotēkas atsāks izsniegt grāmatas

Sakarā ar grozījumiem Ministru kabineta rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 12. janvāra Gulbenes novada bibliotēkas izsniedz grāmatas lasītājiem uz mājām. Gulbenes novada pagastu bibliotēkās tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšana. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.



Bibliotēkās liegta pieeja datoriem. Lasītavas apmeklētājiem slēgtas. Tiek nodrošināta pieeja attālinātajiem bibliotēkas pakalpojumiem.

Lai uzzinātu par grāmatu izsniegšanas kārtību, kā arī pieejamajiem attālinātajiem pakalpojumiem pagastu bibliotēkās, aicina sazināties ar attiecīgās pagastu bibliotēkas darbinieku. Kontaktu saraksts atrodams šeit: https://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/pagasta-bibliotekas/pagastu-bibliotekas-2





Grāmatu izsniegšanas kārtība Gulbenes novada bibliotēkā no 12. janvāra:

Bibliotēka uzņem individuālus apmeklētājus (1 persona vai 1 mājsaimniecībā dzīvojošie).

Ierašanās bibliotēkā tikai sejas maskā.

Ienākot bibliotēkā, obligāti veicama roku dezinfekcija.

Bibliotēkā notiek vienvirziena kustība.

Pieaugušo apkalpošanas nodaļā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 3 apmeklētāji.

Bērnu bibliotēkā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā 3 apmeklētāji.

Grāmatu nodošana tikai grāmatu nodošanas iekārtā.





Aicina grāmatas rezervēt attālināti, kā arī iepriekš pieteikt grāmatu izņemšanas laiku:

Grāmatu rezervēšana elektroniskajā katalogā ( https://gulbene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx )

Grāmatu rezervēšana un izņemšana, sazinoties ar Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļu

T. 26180697

E-pasts: elena@gulbenesbiblioteka.lv

Sazinoties ar Bērnu bibliotēku

T. 64473266

E-pasts: solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv





Gulbenes novada bibliotēka turpinās nodrošināt pieeju attālinātajiem bibliotēkas pakalpojumiem:

Att ālinātie pakalpojumi Novadpētniecības un humanitāro zinātņu lasītavā:

Visa veida tematiskās uzziņas (telefoniski, e-pastā, tiešsaistē).

Atbalsts zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā (uzziņas, materiālu sūtīšana elektroniski).

Informācija saziņai, pakalpojuma saņemšanai: t. 64471460

Sanita Jurkāne

e-pasts: sanita.jurkane@gulbenesbiblioteka.lv

Inese Kalēja

e-pasts: inese.kaleja@gulbenesbiblioteka.lv

Att ālinātie pakalpojumi Reģionālajā mācību centrā:

Tiešsaistes zinātni pētniecisko darbu konsultācijas platformā Webex.

Konsultācijas pa telefonu datora un interneta lietošanā.

Informācija saziņai, pakalpojuma saņemšanai: t. 22023043

Rūta Bokta

e-pasts: ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv

Liene Baranovska

e-pasts: liene.baranovska@gulbenesbiblioteka.lv

Att ālinātie pakalpojumi Informācijas centrā:

Konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā.

Uzziņu sagatavošana un sniegšana no datubāzēm (piemēram, Lursoft, ifinanses.lv, EBSCO, u.c.)

Palīdzība studentiem un skolēniem informācijas meklēšanā, mācību materiālu sagatavošana, izmantojot bibliotēkas rīcībā esošo plašo datubāžu klāstu.

Pieejas datu sniegšana datubāzēm, tostarp 3TD e-grāmatu kolekcijai.

Informācija saziņai, pakalpojuma saņemšanai: t. 64471335

Indra Logina

e-pasts: indra.logina@gulbenesbiblioteka.lv

Vija Tašiņa

e-pasts: vija.tasina@gulbenesbiblioteka.lv

Att ālinātie pakalpojumi Pieaugušo lasītāju apkalpošanas nodaļā:

Konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā.

Pieejas datu sniegšana datubāzēm, tostarp 3TD e-grāmatu kolekcijai.

Iespēja saņemt skenētus tematiskās literatūras materiālus no grāmatām (piemēram, receptes, praktiskus padomus u.c.)

Informācija saziņai, pakalpojuma saņemšanai: t. 26180697, 64473219

Ieva Brūniņa

e-pasts: ieva.brunina@gulbenesbiblioteka.lv

Jeļena Bogdanova

e-pasts: elena.bogdanova@gulbenesbiblioteka.lv

Att ālinātie pakalpojumi Bērnu bibliotēkā

Pieejas datu sniegšana datubāzēm, tostarp 3TD e-grāmatu kolekcijai.

Tematiskās uzziņas (telefoniski, e-pastā).

Informācija saziņai, pakalpojuma saņemšanai: t. 64473266

Solvita Lībere

e-pasts: solvita.libere@gulbenesbiblioteka.lv

Endija Tarvāne

e-pasts: endija.tarvane@gulbenesbiblioteka.lv





Bibliotēkas pakalpojumi no 12. janvāra tiks sniegti darbdienās no pulksten 10.00 līdz 18.00, sestdienās - no 9.00 līdz 15.00, svētdienās bibliotēka slēgta.

Ja vēl neesi reģistrējies Gulbenes novada bibliotēkā kā lasītājs, izmanto šo laiku, lai to izdarītu!

Raksti e-pastu elena@gulbenesbiblioteka.lv vai zvani 26180697, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Ja papildus reģistrācijai vēlies piekļūt elektroniskajam grāmatu katalogam, jautā pieejas datus bibliotekāram.

Reģistrācija iespējama arī aizpildot FORMU .



Gulbenes novada bibliotēka aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!