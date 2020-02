Novadniece Lelde Kovaļova izdod otro romānu

Lelde Kovaļova (dzimusi Podniece), kura par savu dzimto pusi sauc Gulbeni, ir uzrakstījusi jau otro savu romānu. Tas pie lasītājiem nonācis šomēnes.

“Mans otrais romāns “Svešinieki” ir psiholoģisks trilleris ar negaidītu atrisinājumu. Pusnakts stundā no vilciena izkāpj četri savstarpēji nepazīstami pasažieri, kurus vieno tas, ka viņi visi reiz ir bijuši miruši - kāds viņus nogalināja. Ja nu tie, kurus esam zaudējuši, tomēr atgrieztos? Vai mēs to spētu pieņemt?” stāsta L.Kovaļova.

Lai gan romāns ietilpst fantāzijas žanrā, daudzi dialogi, situācijas un notikumi ir ņemti no dzīves. “Iespējams, ka arī gulbenieši šo to atpazīs šajā grāmatā, jo Gulbene ir mana dzimtā puse un daļēja iedvesma ir nākusi arī no manas pilsētas,” saka autore.

Gulbenes novada bibliotēkā lasītāju tikšanās ar L.Kovaļovu ir paredzēta 3.martā, pulksten 17.30. Tur rakstnieci varēs izjautāt par jauno grāmatu un arī par 2019.gadā iznākušo psiholoģiskā trillera žanra romānu “Bezvēsts pazudušās”.

LKovaļova aizraujas arī ar kino producēšanu un raksta scenārijus kino un televīzijas projektiem.