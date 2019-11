Novadniece Lelde Kovaļova izdod pirmo romānu, nākamgad klajā nāks jau otrais

Gulbenē dzimusī Lelde Kovaļova (agrāk Podniece) ir laidusi klajā savu pirmo romānu “Bezvēsts pazudušās”.

“Es vēlos rakstīt lasītājiem. Pirmās atsauksmes par grāmatu ir ļoti labas. Rēķinos, ka noteikti būs arī kritika, bet pagaidām esmu saņēmusi fantastiskas atsauksmes, pat telefona zvanus no svešiem cilvēkiem, kuri vēlas aprunāties ar mani par grāmatas ideju,” “Dzirkstelei” saka Lelde.

Romāna “Bezvēsts pazudušās” manuskriptu viņa rakstījusi pusotru gadu, bet pati ideja radusies krietni senāk - jau 2013.gadā, viesojoties Mālpils muižā. “Tobrīd manā galvā parādījās vīzija par turīgu krievu ģimeni, kura, bēgot no parādiem savā dzimtenē, ierodas Latvijas mazpilsētā un saskaras ar mistiskiem notikumiem muižā. Es nenojautu, ka stāsts paliks manā prātā visu manu jaunību un es nenomierināšos, kamēr tas netiks izdots,” stāsta Lelde.

Ceļš līdz debijas romānam saistīts ar vēlmi darbu paveikt kvalitatīvi. Viņa mācījusies Latvijas Rakstnieku savienības un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centra kopīgi veidotajā kultūrizglītības programmā “Literārā akadēmija” pie rakstnieces Ingas Žoludes. Romāna “Bezvēsts pazudušās” veidošanā Leldei bija augsti profesionāla konsultante - rakstniece un bijusī policijas izmeklētāja Rolanda Bula. “Viņa man daudz palīdzēja. Bija ļoti svarīgi, lai darbā nebūtu rupju kļūdu saistībā ar izmeklēšanas procesuālajām darbībām, kādas tās ir reālajā dzīvē,” saka Lelde.

Domājot par grāmatas iespiešanu un nonākšanu pie lasītājiem, Leldei bijis svarīgi, lai grāmatu klajā laiž izdevniecība, nevis viņa pati, lai gan Lelde ir ļoti uzņēmīga jauna sieviete un viņai ir producentes pieredze. Grāmatas izdošanu apstiprināja izdevniecība “Latvijas Mediji”. Lelde par to ir ļoti pateicīga un lepna. Arī viņas otro romānu - trilleri “Svešinieki” izdos “Latvijas Mediji”, un tas nonāks grāmatnīcās 2020.gada pavasarī. “Varu pačukstēt priekšā, ka manā otrajā romānā gulbenieši, iespējams, atpazīs zināmas vietas un varbūt pat kādā varonī saskatīs kādu vietējo cilvēku,” saka Lelde.

Par savu ceļu uz rakstniecību viņa stāsta, ka sapņa iedīgļi bijuši jau bērnībā. “Aizrāva detektīvi, mistika un izmeklēšanas lietas. Atceros, ka bērnībā skatījos televīzijā filmu “Komisārs Reksis”, taču man svarīgāks bija sižets, nevis mīlīgais suns. Mani saistīja intriga, atrisinājuma meklēšana,” stāsta Lelde.

“Dzirkstele” jau rakstīja, ka 2014.gadā Lelde kļuva par “Mis Ogre”. Šobrīd Leldei ir 28 gadi, viņa dzīvo Rīgā, ir precējusies un mamma dēlam. Ģimenes rūpes viņa apvieno ar kino producēšanu. Jau rakstījām, ka Lelde ir arī poligrāfiski izdevusi plānotāju sievietēm. Tagad piepildīts tiek vēl viens sapnis - rakstīt psiholoģiskos trillerus un detektīvromānus.