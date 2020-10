“Pieci elementi” - Alūksnē

Piektdien, 23.oktobrī, pulksten 18.30 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupa “Melo-M” un Dināra Rudāne piedāvā izbaudīt koncertprogrammu “Pieci elementi”!

Čellu trio “Melo-M” sadarbībā ar plaši pazīstamo dziedātāju Dināru Rudāni izveidojis jaunu, aizraujošu un muzikāli daudzveidīgu koncertprogrammu “Pieci elementi”, piedāvājot dažādu žanru un noskaņu skaņdarbus trīs čellu un solistes izpildījumā.

Koncertprogrammas nosaukums “Pieci elementi” nav nejaušība, jo tajā valda piecas dažādas mūzikas noskaņas – gan akadēmiskā mūzika, gan roks un popmūzika, gan latviešu autoru dziesmas un jūtamas arī atsauces uz tautas jeb pasaules mūziku.

Tāpat koncertos kā pieci elementi uz skatuves darbojas pieci mūziķi – “Melo-M” čellisti Kārlis Auzāns, Miķelis Dobičins un Jānis Pauls, soliste Dināra Rudāne un sitaminstrumentālists Miķelis Vīte.

Koncertprogrammas nosaukums nevilšus saistīts arī ar kādu īpašu muzikālu pārsteigumu – solistes un “Melo-M” sadarbībā iestudēts skaņdarbs “Dīvas deja”, kas plašāk pazīstams no filmas “Piektais elements” un izceļas ar īpašu vokālo sarežģītību.

Citu programmas skaņdarbu klāstā ir gan grupas “Queen” dziesma “Who Wants To Live Forever”, gan roka himna “Smoke On The Water”, Enijas Lenoksas savulaik dziedātā “Sweet Dreams”, kā arī Volfganga Amadeja Mocarta Nakts karalienes ārija no operas “Burvju flauta”, Raimonda Paula “Dāvāja Māriņa” un daudzi citi skaņdarbi.