Pirmoreiz Rundāles pilī – narcišu izstāde

No 4. līdz 7. maijam Rundāles pils pirmā stāva vestibilā būs apskatāma narcišu izstāde – ziedi no selekcionāra un kolekcionāra Jāņa Dukaļska dārza. Apmeklētāju priekam un vērtējumam izraudzītas teju 100 narcišu šķirnes.

Narcises ir amariļļu dzimtas lakstaugs – vienas no senākajiem augiem, kurus ļaudis sāka izmantot dekoratīviem mērķiem. Mūsdienās to šķirņu skaits mērāms vairākos tūkstošos, tās tiek iedalītas 12 grupās, ņemot vērā ne tikai ziedu garumu, formu un vainadziņa lielumu, bet arī izcelsmi. Sākotnējo balto un dzelteno krāsu narcišu klāstā laika gaitā papildinājuši neparastāki toņi.

Jānis Dukaļskis jau vairāk nekā 30 gadus audzē sīpolpuķes – tulpes, narcises, hiacintes, krokusus, muskares, tīkliņīrisus, fritilārijas, gladiolas, arī sīkās sīpolpuķes. Ar katru gadu šķirņu daudzveidība selekcionāra un kolekcionāra dārzā palielinās. Uz jautājumu, kuras narcišu šķirnes pašam selekcionāram patīk vislabāk, atbilde ir vienkārša: “Vai tad ir jēga audzēt dārzā to, kas nepatīk?”

Savukārt puķu mīļotāju gaume ir ļoti dažāda – īpaši iecienītas ir dzeltenās trompetnarcises, arī šķirnes ar pildītiem ziediem vai ar šķeltu vainadziņu, aizvien populārākas kļūst miniatūro ziedu narcises. Krāšņais ziedu laiks Jāņa Dukaļska dārzā sākas ar pirmajām siltajām pavasara dienām un ilgst līdz vēla rudens salnām. Tajā laipni uzņem visus interesentus – gan ekskursantu grupas, gan individuālos apmeklētājus.



Izstāde apskatāma bez maksas Rundāles pils 1. stāvā.