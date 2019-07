Radošais mākslas plenērs “Izglezno novadu” šoreiz - Druvienā

Iepriekšējos divos gados mākslas plenērs norisinājās Gulbenē un Tirzā. “Šovasar no 5. – 9. augustam “izgleznosim” skaisto Druvienas pagastu,” stāsta plenēra organizatore, gleznotāja Ilvija Juškēviča. Viņas uzsver, ka plenērs ir domāts ikvienam gleznotgribētājam, gan no tuvākas, gan tālākas vietas, gan tiem, kas tikai sākuši meklēt ceļu glezniecībā, gan tiem, kas jau sevi pieteikuši kā mākslinieki. Plenēra laikā katru dienu tiks piedāvāta “Plenēra skoliņa”, kurā Ilvija ikvienam palīdzēs iejusties mākslinieka lomā. Būs iespēja iepazīt un apmeklēt Druvienas skaistākās, nozīmīgākās vietas, tādējādi atklājot sev kaut ko jaunu mūsu pašu novadā. Plenēra darbu izstāde būs aplūkojama 17.augustā pie Druvienas skolas no pulksten 10.00 līdz 18.00, bet pulksten 17.30 tiks rīkota darbu izsole. “Varēs iegādāties darbus par mazām naudiņām,” aicina Ilvija. Lietus gadījumā pasākums notiks skolā. Ilvija uzsver, ka plenērs tiek rīkots bez finanšu piesaistes, tāpēc visus nepieciešamos darba materiālus katram jāsagādā pašam. “Plenēra veidošanā tiek piesaistīti atbalstītāji, kuri palīdzēs, lai tas taptu, kļūtu daudzveidīgs un baudītu kopā būšanu, jo tikai kopā ir spēks!” saka plenēra iniciatore

Pieteikumus sūtīt līdz 4.augustam uz e-pastu “ilvijaart@inbox.lv.”, sīkāka informācija – 20214521.