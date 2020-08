Piektdienas vakars Stāmerienā bija īpašs, jo pie Stāmerienas pils notika grupas “Tranzīts” 25 gadu dzimšanas dienas ballīte. Ikviens, kas tur bija, varēja pārliecināties, cik daudz ir to cilvēku, kuriem sirdī tuva “Tranzīta” mūzika. Jubilejas koncerts izvērtās īpaši sirsnīgs, jo skatītāji atbalstīja “Tranzītu”, dziedot līdzi un aplaudējot katras dziesmas laikā.

Šis pasākums bija īpašs arī ar to, ka grupas “Tranzīts” solists Ralfs Rubenis pagājušajā nedēļā svinēja savu 50.dzimšanas dienu.

Ralfs “Dzirkstelei” stāsta, ka pasākumu apmeklēja vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Viņš uzsver, ka šie nebija Pilsētas svētki vai kaut kas tamlīdzīgs, bet, redzot pa Stāmerienas pils logu cilvēku rindu, kas veidojās pie ieejas, lai tiktu pasākumā, Ralfs piedzīvojis patīkami pozitīvu šoku. “Tiešām sajutos novērtēts,” atzīst mūziķis.

Viņš arī piebilst, ka arī pirms pasākuma, kad tika lūgts atbalsts tā organizēšanā, visi bija atsaucīgi un pretimnākoši.

Ralfs stāsta, ka mākslinieki – atjaunotā “100.Debija”, “Bruģis”, DJ Roberts Lejasmeijers – bija pozitīvi pārsteigti, jo piektdienas vakars izvērsās par negaidīti labu pasākumu.

Savukārt par sevi Ralfs saka: “Manis ir tik, cik ir. Tā diena bija stress. Biju satraucies. Bet viss bija skaisti!”

“Dzirkstele” arī filmēja koncerta norisi un video ievietoja “facebook” “Dzirksteles” profilā. Skatījums tiem bija ļoti liels. Cilvēki arī sirsnīgi komentēja: “Ralf, mēs mīlam tevi!” Tautietis no ārzemēm rakstīja: “Tiešām, paldies, par iespēju kaut drusku pabūt šajā foršajā ballītē no tāluma.” Vēl kāds cits: “Paldies, par svētkiem! “Tranzīts” ir man favorīts jau no pašas bērnības, kad man bija tikai 10 gadi!”

Ralfs stāsta, ka pēc koncerta, skatoties pasākuma fotogrāfijas, pamanījis tajās savus ilggadējos fanus. Un viņš to novērtē! Pasākuma apmeklētāji otrā dienā Ralfam rakstījuši, ka vēl joprojām ir koncerta iespaidu varā. Un to uzzināt viņam ir bijis patīkami! Tas esot bijis liels notikums, kuram izvēlēta īpaša vieta - pils, ezers, saulriets, pateicīgi laika apstākļi. Un tas viss kopā radīja patīkamu pārdzīvojumu. “Viss lieliski sakrita. Sajutu, ka cilvēki bija nākuši uz šo pasākumu kā uz notikumu. Viņi bija tādi kā es – atturīgi, bet atbalstoši. Pēc koncerta neesmu saņēmis nevienu sliktu atsauksmi. Viss bija super,” atzīst Ralfs.

Viņš smaidot saka, ka ir cilvēki, kas pēc pieciem gadiem jau plāno “Tranzīta” 30.jubilejas ballīti. “Bet es baidos, vai to, kas notika piektdien, ir iespējams vispār atkārtot! Bija ļoti forši!” uzsver Ralfs.