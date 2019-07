Rīgas Zooloģiskais dārzs: Jūras svētkus svin, atlaižot jūrā roņus

Piektdien, 12. jūlijā, pulksten 12.00 dienu pirms Latvijā jo plaši atzīmētajiem Jūras svētkiem no roņiem draudzīgākās pilsētas Ventspils ostas jūrā dosies Ventspils brīvostas ūdenslīdēju kuģis “Neptūns” ar neparastu niršanas profesionāļu komandu – diviem pelēkajiem roņiem, kuri kopš agra pavasara atguvuši spēkus Rīgas zooloģiskajā dārzā un nu gatavi uzsākt patstāvīgu dzīvi brīvībā - Baltijas jūras ūdeņos. Viens no tiem atvests 7. martā un pēc atrašanas vietas nosaukts par Saulkrastu, bet otrs zoodārzā ir kopš 23. marta un līdzīgā veidā ieguvis vārdu Dzintars.

Šajā pavasarī Rīgas zoodārzs uzņēma vairāk nekā 20 jūras krastā atrastus ievainotus vai galēji novārgušus pelēko roņu mazuļus, kā arī vienu pogaino ronēnu Krapu no Pērnavas (Igaunijā). Izaugušo ronēnu, kuriem neizdodas atrast jaunas mājas zoodārzos, atlaišana jūrā tiek praktizēta jau daudzus gadus un, balstoties citu valstu speciālistu pieredzē, dod jaunajiem dzīvniekiem visai reālu iespēju atgriezties dabā.





10-15 kilometru attālumā no krasta, tālu no cilvēku iemīļotajām pludmalēm, jūrā izlaistajiem 40-50 kilogramus smagajiem roņiem ir pietiekamas tauku rezerves, lai tie pat vairākas nedēļas varētu mācīties iegūt barību paši. Nelaimē nokļuvušo ronēnu izbarošanu jau daudzus gadus atbalsta Ventspils pilsēta un šogad prāvais roņu pulciņš kopumā apēdis jau teju 3000 kilogramus siļķu un reņģu.







Rīgas zooloģiskais dārzs ir pateicīgs arī Latvijas iedzīvotājiem un Dabas aizsardzības pārvaldei, kas rūpīgi izvērtēja katru mazuļa atrašanas gadījumu jūras krastā un nepieļāva nepamatotu dzīvnieku nogādāšanu zoodārzā, atņemot tos mātei vai sagūstot savvaļā izdzīvotspējīgus ronēnus.







Jūnijā divi zoodārzā rehabilitētie pelēkie roņi tika nosūtīti uz Belgradas zooloģisko dārzu Serbijā, bet šā mēneša beigās vēl divus roņus gaida ceļš uz zoodārzu Ukrainā. Savukārt par pogaino roni Krapu, kas tika atvests no Igaunijas, interesi izrādījis Klaipēdas jūras muzejs un apaļīgās roņu jaunkundzes pārcelšanās uz jaunajām mājām gaidāma septembra sākumā.





Diemžēl daudzu ronēnu dzīvību saglabāt neizdevās, jo tie uz zoodārzu tika nogādāti ar neizārstējamām brūcēm, kas vairumā gadījumu bija suņu kodumi. Cita nelaime roņus zoodārzā piemeklēja jūnijā, kad karstais laiks neļāva pārapdzīvotajos baseinos uzturēt pietiekami zemu ūdens temperatūru un izplatījās vairākiem ronēniem nāvējoša infekcija. To apturēt izdevās, bet 6 roņi izlaišanu brīvībā nesagaidīja, kas zoodārzam šogad lika atteikties no dabā izlaižamo dzīvnieku aprīkošanas ar satelītraidītājiem, lai izsekotu to turpmākās gaitas jūrā. Bet ideja joprojām aktuāla. Nākamgad? Cerams, ka nākamā ziema Baltijas jūru iekals ledū un pelēkajiem roņiem būs tik labvēlīgi vairošanās apstākļi, ka tiem glābšana nebūs nepieciešama. Bet, ja tomēr... tad glābsim. Cik būs nepieciešams un cik būs zoodārza spēkos!







Savukārt zoodārzā joprojām apskatāmi lielie pelēkie roņi Puika un Krista, kuri ik dienu līdz 1. septembrim plkst. 14.00 rāda priekšnesumu Dzīvnieku barošanas demonstrāciju ietvaros.